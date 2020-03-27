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Оточують темні люди: Заворотнюк вирішила переглянути коло спілкування

STYLERПерсони    27.03.2020 - 14:58
Оточують темні люди: Заворотнюк вирішила переглянути коло спілкування
Дочка Анастасії Заворотнюк Анна зробила заяву (колаж: РБК-Україна)

Анна Заворотнюк заявила про важливість розуміти, які люди тебе оточують

Анастасія Заворотнюк знаходиться в клініці, де проходить реабілітацію після важкої хвороби - раку головного мозку, і стан актриси поліпшується. Рідні зірки серіалу "Моя прекрасна няня" майже не коментують процес лікування, але її старша дочка Анна нещодавно зважилася спростувати численні домисли в пресі про нібито кому, втрату пам'яті, параліч, повну атрофію м'язів та інші "страшилки".

Дівчина записала нове звернення до шанувальників і пояснила просту істину, до якої прийшла - негативні думки притягують погане, тому від усього лихого потрібно просто абстрагуватися.

Також Анна Заворотнюк-Стрюкова в своєму Instagram висловила думку, що світ врятує не стільки краса, скільки добрі помисли, думки, вчинки та дії.

Донька популярної актриси розповіла, що прийняла для себе рішення переглянути коло свого спілкування.

"У житті все взаємопов'язано, як ми живемо, як мислимо, як сприймаємо цей світ. Чим більше ми думаємо про погане, про негативне, тим більше ми притягуємо до себе. Тому важливо стежити за тим, що ти траснлюєш світу. Важливо розуміти, хто тебе оточує: позитивні люди, з якими легко або люди темні, з якими не комфортно", - написала вона.

Оточують темні люди: Заворотнюк вирішила переглянути коло спілкування

Дочка Анастасії Заворотнюк Анна (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Раніше ми писали про те, що нещодавно сім'ї Заворотнюк довелося продати будинок в Підмосков'ї, так як фінансових коштів на лікування актриси не вистачає. За даними ЗМІ, нерухомість була продана, щоб оплатити реабілітацію в одній з клінік Італії.

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Новини України новости шоу-бизнесаАнастасия Заворотнюк
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