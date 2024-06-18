Окрім кляру: 4 цікаві рецепти страв з баклажанами для перекусу, обіду чи вечері

Баклажани в паніровці

Баклажани в паніровці (фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати цю просту і смачну закуску, потрібні такі продукти:

баклажан - 1/3;

олія - 1 ст. л.;

вода - 1 ст. л.;

яйце - 1 шт.;

помідор - 1 шт.;

панірувальні сухарі - 250 г;

пармезан - 75 г;

італійська салатна заправка - 75 г.

Як готувати баклажани в паніровці

Увімкніть духовку для розігріву до 190 градусів, деко для випікання змастіть олією.

Помийте баклажан, обріжте шкірку, після чого наріжте його на круглі скибочки завтовшки 0,7-1 см.

Висипте панірувальні сухарі в миску, а в іншій збийте яйце з водою. Натріть пармезан, а помідор помийте і наріжте дрібними кубиками.

Занурте скибочки баклажанів по одній в яєчно-водяну суміш, потім в панірувальні сухарі. Обережно викладіть вкриті сухарями скибочки в один шар на підготовлене деко. Зверху рівномірно викладіть помідор, пармезан та салатну заправку.

Випікайте в розігрітій духовці приблизно 15 хвилин. Після цього змініть налаштування духовки на режим "гриль" і продовжуйте готувати 3-5 хвилин. Під час запікання також можна перевернути скибочки, щоб баклажани не підгоріли.

Роллатіні з баклажаном

Роллатіні з баклажаном (фото: Flickr)

Щоб приготувати цю італійську страву, знадобляться ці інгредієнти:

баклажани - 2 шт. (по 700 г кожен);

олія - 2 ст. л.;

цибуля-шалот - 2 шт.;

часник - 1 зубчик;

шпинат - 280 г;

сир рікота - 300 г;

томатний соус Napoletana - 500 г;

моцарела - 100 г;

пармезан - 20 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

свіже листя базиліка - для подачі.

Як готувати роллатіні з баклажаном

Помийте баклажани, наріжте їх довгими скибками товщиною 5 мм. Помийте і подрібніть цибулю-шалот і шпинат, очистьте і розчавіть часник. Натріть моцарелу і пармезан.

Розігрійте гриль або пательню, викладіть баклажани в один шар, збризніть олією, за бажанням посоліть і поперчіть. Смажте тільки з одного боку протягом 3-4 хвилин, а потім перекладіть на тарілку.

Тим часом розігрійте олію у пательні на середньому вогні, вкиньте цибулю-шалот і часник. Готуйте, помішуючи, протягом 1 хвилини, до появи аромату. Додайте шпинат і смажте протягом 2-3 хвилин - після чого пересипте все в тарілку і дочекайтеся охолодження.

Притисніть суміш ложкою, щоб видавити зайву рідину, додайте рікоту і перемішайте. Викладіть зверху суміш рікоти вздовж короткого краю кожної скибочки, а потім згорніть баклажан рулетом, щоб закрити начинку.

Розігрійте духовку до 200-220 градусів. Викладіть рулетики на деко, залийте соусом і посипте моцарелою та пармезаном.

Запікайте протягом 20 хвилин, поки сир не стане золотистим і не розплавиться. Перед подачею посипте зверху митим базиліком.

Лазанья з баклажаном

Лазанья з баклажаном (фото: Freepik)

Для приготування такого варіанту лазаньї, вам треба ці продукти:

баклажани - 2 шт.;

яловичий фарш - 435 г;

олія - 3-4 ст. л.;

яйця - 2 шт.;

вода - 2 ст. л.;

пармезан - 200-230 г;

моцарела - 300-350 г;

панірувальні сухарі - 200-230 г;

густий томатний соус - 700 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати лазанью з баклажаном

Увімкніть духовку для розігріву до 190 градусів, два дека і невеличку форму для випікання змастіть олією.

Пармезан і моцарелу натріть або дрібно наріжте, баклажани помийте, почистьте та наріжте кружальцями завтовшки 1 см.

В невеликій мисці збийте яйця з водою, в окремій тарілці змішайте пармезан, сухарі, сіль та перець. Скибочки баклажанів занурте в яєчну суміш, а потім обваляйте в сухарях з сиром.

Викладіть скибочки баклажанів в паніровці на деко і випікайте протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору. Після цього переверніть скибочки на інший бік і випікайте ще протягом 20-25 хвилин.

Розігрійте олію на пательні, викладіть фарш, додайте сіль і перець, і готуйте приблизно протягом 10 хвилин, розбиваючи грудочки ложкою.

Злийте з готового фаршу жир, влийте томатний соус, доведіть його на невеликому вогні до кипіння та зніміть пательню з вогню.

На дно форми для випікання викладіть 1/3 скибочок баклажана, зверху викладіть 1/3 фаршу з соусом. Посипте фарш 1/3 натертої моцарели. Повторіть крок декілька разів, до закінчення інгредієнтів. Останнім шаром має бути моцарела.

Збільште температуру духовки до 200 градусів, і випікайте страву приблизно протягом 10-15 хвилин.

Баклажанові рулети з сиром і перцем

Баклажанові рулети (фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати цю закуску, потрібні такі інгредієнти:

баклажан - 1 шт.;

консервовані перці - 2 шт;

сир з козячого молока або сир фета - 100 г;

олія - 1 ст. л.;

сіль - до смаку;

спеції - до смаку.

Як готувати баклажанові рулети з сиром

Помийте баклажан, очистьте його від шкірки і наріжте уздовж на скибочки завтовшки 0,7 см. З консервованих перців злийте воду і наріжте їх кубиками.

Скибочки баклажанів перекладіть в глибоку тарілку, присипте сіллю і поставте в холодильник на 30 хвилин, щоб вийшла зайва волога. Після цього промийте нарізаний баклажан і приберіть вологу паперовим рушником.

Розігрійте гриль або пательню на середньому вогні. Злегка змастіть скибочки баклажанів олією, за бажанням присипте спеціями.

Смажте скибочки баклажанів по 3 хвилини з кожного боку. На готовий баклажан намажте сир, а зверху викладіть перець. За бажанням баклажан можна загорнути у рулет.