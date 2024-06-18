Окрім кляру: 4 цікаві рецепти страв з баклажанами для перекусу, обіду чи вечері

Можливо, баклажани мають в кулінарі меншу популярність в порівнянні з кабачками, проте й з ними можна приготувати цікаві і ситні страви - як мінімалістичну закуску в паніруванні, так і лазанью.
Про те, що можна приготувати з баклажанів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Баклажани в паніровці (фото: Freepik)
Для того, щоб приготувати цю просту і смачну закуску, потрібні такі продукти:
Як готувати баклажани в паніровці
Увімкніть духовку для розігріву до 190 градусів, деко для випікання змастіть олією.
Помийте баклажан, обріжте шкірку, після чого наріжте його на круглі скибочки завтовшки 0,7-1 см.
Висипте панірувальні сухарі в миску, а в іншій збийте яйце з водою. Натріть пармезан, а помідор помийте і наріжте дрібними кубиками.
Занурте скибочки баклажанів по одній в яєчно-водяну суміш, потім в панірувальні сухарі. Обережно викладіть вкриті сухарями скибочки в один шар на підготовлене деко. Зверху рівномірно викладіть помідор, пармезан та салатну заправку.
Випікайте в розігрітій духовці приблизно 15 хвилин. Після цього змініть налаштування духовки на режим "гриль" і продовжуйте готувати 3-5 хвилин. Під час запікання також можна перевернути скибочки, щоб баклажани не підгоріли.
Роллатіні з баклажаном (фото: Flickr)
Щоб приготувати цю італійську страву, знадобляться ці інгредієнти:
Як готувати роллатіні з баклажаном
Помийте баклажани, наріжте їх довгими скибками товщиною 5 мм. Помийте і подрібніть цибулю-шалот і шпинат, очистьте і розчавіть часник. Натріть моцарелу і пармезан.
Розігрійте гриль або пательню, викладіть баклажани в один шар, збризніть олією, за бажанням посоліть і поперчіть. Смажте тільки з одного боку протягом 3-4 хвилин, а потім перекладіть на тарілку.
Тим часом розігрійте олію у пательні на середньому вогні, вкиньте цибулю-шалот і часник. Готуйте, помішуючи, протягом 1 хвилини, до появи аромату. Додайте шпинат і смажте протягом 2-3 хвилин - після чого пересипте все в тарілку і дочекайтеся охолодження.
Притисніть суміш ложкою, щоб видавити зайву рідину, додайте рікоту і перемішайте. Викладіть зверху суміш рікоти вздовж короткого краю кожної скибочки, а потім згорніть баклажан рулетом, щоб закрити начинку.
Розігрійте духовку до 200-220 градусів. Викладіть рулетики на деко, залийте соусом і посипте моцарелою та пармезаном.
Запікайте протягом 20 хвилин, поки сир не стане золотистим і не розплавиться. Перед подачею посипте зверху митим базиліком.
Лазанья з баклажаном (фото: Freepik)
Для приготування такого варіанту лазаньї, вам треба ці продукти:
Як готувати лазанью з баклажаном
Увімкніть духовку для розігріву до 190 градусів, два дека і невеличку форму для випікання змастіть олією.
Пармезан і моцарелу натріть або дрібно наріжте, баклажани помийте, почистьте та наріжте кружальцями завтовшки 1 см.
В невеликій мисці збийте яйця з водою, в окремій тарілці змішайте пармезан, сухарі, сіль та перець. Скибочки баклажанів занурте в яєчну суміш, а потім обваляйте в сухарях з сиром.
Викладіть скибочки баклажанів в паніровці на деко і випікайте протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору. Після цього переверніть скибочки на інший бік і випікайте ще протягом 20-25 хвилин.
Розігрійте олію на пательні, викладіть фарш, додайте сіль і перець, і готуйте приблизно протягом 10 хвилин, розбиваючи грудочки ложкою.
Злийте з готового фаршу жир, влийте томатний соус, доведіть його на невеликому вогні до кипіння та зніміть пательню з вогню.
На дно форми для випікання викладіть 1/3 скибочок баклажана, зверху викладіть 1/3 фаршу з соусом. Посипте фарш 1/3 натертої моцарели. Повторіть крок декілька разів, до закінчення інгредієнтів. Останнім шаром має бути моцарела.
Збільште температуру духовки до 200 градусів, і випікайте страву приблизно протягом 10-15 хвилин.
Баклажанові рулети (фото: Freepik)
Для того, щоб приготувати цю закуску, потрібні такі інгредієнти:
Як готувати баклажанові рулети з сиром
Помийте баклажан, очистьте його від шкірки і наріжте уздовж на скибочки завтовшки 0,7 см. З консервованих перців злийте воду і наріжте їх кубиками.
Скибочки баклажанів перекладіть в глибоку тарілку, присипте сіллю і поставте в холодильник на 30 хвилин, щоб вийшла зайва волога. Після цього промийте нарізаний баклажан і приберіть вологу паперовим рушником.
Розігрійте гриль або пательню на середньому вогні. Злегка змастіть скибочки баклажанів олією, за бажанням присипте спеціями.
Смажте скибочки баклажанів по 3 хвилини з кожного боку. На готовий баклажан намажте сир, а зверху викладіть перець. За бажанням баклажан можна загорнути у рулет.
До речі, раніше ми писали про те, які цікаві страви можна приготувати з картоплі.
Читайте також про те, що можна приготувати з курячих яєць.
Використані джерела для підготовки матеріалу: Allrecipes, Taste.