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Кроме кляра: 4 интересных рецепта блюд с баклажанами для перекуса, обеда или ужина

Что приготовить из баклажанов (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Возможно, баклажаны имеют в кулинаре меньшую популярность по сравнению с кабачками, однако и с ними можно приготовить интересные и сытные блюда - как минималистичную закуску в панировке, так и лазанью.

О том, что можно приготовить из баклажанов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Баклажаны в панировке

Баклажаны в панировке (фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить эту простую и вкусную закуску, нужны следующие продукты:

  • баклажан - 1/3;
  • растительное масло - 1 ст. л.;
  • вода - 1 ст. л.;
  • яйцо - 1 шт.;
  • помидор - 1 шт.;
  • панировочные сухари - 250 г;
  • пармезан - 75 г;
  • итальянская салатная заправка - 75 г.

Как готовить баклажаны в панировке

Включите духовку для разогрева до 190 градусов, противень для выпечки смажьте маслом.

Помойте баклажан, обрежьте кожуру, после чего нарежьте его на круглые ломтики толщиной 0,7-1 см.

Высыпьте панировочные сухари в миску, а в другой взбейте яйцо с водой. Натрите пармезан, а помидор помойте и нарежьте мелкими кубиками.

Окуните ломтики баклажанов по одной в яичную смесь, затем в панировочные сухари. Осторожно выложите покрытые сухарями ломтики в один слой на подготовленный противень. Сверху равномерно выложите помидор, пармезан и салатную заправку.

Выпекайте в разогретой духовке примерно 15 минут. После этого измените настройку духового шкафа на режим "гриль" и продолжайте готовить 3-5 минут. Во время запекания можно перевернуть ломтики, чтобы баклажаны не подгорели.

Роллатини с баклажаном

Роллатини с баклажаном (фото: Flickr)

Чтобы приготовить это итальянское блюдо, понадобятся эти ингредиенты:

  • баклажаны - 2 шт. (по 700 г каждый);
  • растительное масло - 2 ст. л.;
  • лук-шалот - 2 шт.;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • шпинат - 280 г;
  • сыр рикотта - 300 г;
  • томатный соус Napoletana - 500 г;
  • моцарелла - 100 г;
  • пармезан - 20 г;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • свежие листья базилика - для подачи.

Как готовить роллатини с баклажаном

Помойте баклажаны, нарежьте их длинными ломтиками толщиной 5 мм. Помойте и измельчите лук-шалот и шпинат, очистьте и раздавите чеснок. Натрите моцареллу и пармезан.

Разогрейте гриль или сковороду, выложите баклажаны в один слой, сбрызните маслом, по желанию посолите и поперчите. Жарьте только с одной стороны в течение 3-4 минут, а затем переложите на тарелку.

Тем временем разогрейте масло в сковороде на среднем огне, бросьте лук-шалот и чеснок. Готовьте, помешивая в течение 1 минуты до появления аромата. Добавьте шпинат и жарьте в течение 2-3 минут - после чего пересыпьте все в тарелку и дождитесь охлаждения.

Прижмите ложкой смесь, чтобы выдавить лишнюю жидкость, добавьте рикотту и перемешайте. Выложите сверху смесь реки вдоль короткого края каждого ломтика, а затем сверните баклажан рулетом, чтобы закрыть начинку.

Разогрейте духовку до 200-220 градусов. Выложите рулетики на противень, залейте соусом и посыпьте моцареллой и пармезаном.

Запекайте в течение 20 минут, пока сыр не станет золотистым и не расплавится. Перед подачей посыпьте сверху мытым базиликом.

Лазанья с баклажаном

Лазанья с баклажаном (фото: Freepik)

Для приготовления такого варианта лазаньи, вам нужны эти продукты:

  • баклажаны - 2 шт.;
  • говяжий фарш - 435 г;
  • растительное масло - 3-4 ст. л.;
  • яйца - 2 шт.;
  • вода - 2 ст. л.;
  • пармезан - 200-230 г;
  • моцарелла - 300-350 г;
  • панировочные сухари - 200-230 г;
  • густой томатный соус - 700 г;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить лазанью с баклажаном

Включите духовку для разогрева до 190 градусов, два противня и небольшую форму для выпечки смажьте маслом.

Пармезан и моцареллу натрите или мелко нашинкуйте, помойте баклажаны, почистьте и нарежьте кружочками толщиной 1 см.

В небольшой миске взбейте яйца с водой, в отдельной тарелке смешайте пармезан, сухари, соль и перец. Ломтики баклажанов окуните в яичную смесь, а затем обваляйте в сухарях с сыром.

Выложите ломтики баклажанов в панировке на противень и выпекайте в течение 20-25 минут до золотистого цвета. Затем переверните ломтики на другую сторону и выпекайте еще в течение 20-25 минут.

Разогрейте масло на сковороде, выложите фарш, добавьте соль и перец, и готовьте примерно в течение 10 минут, разбивая комочки ложкой.

Слейте с готового фарша жир, влейте томатный соус, доведите его на небольшом огне до кипения и снимите сковороду с огня.

На дно формы для выпечки выложите 1/3 ломтиков баклажана, сверху выложите 1/3 фарша с соусом. Посыпьте фарш 1/3 натертой моцареллы. Повторите шаг несколько раз до окончания ингредиентов. Последним слоем должна быть моцарелла.

Увеличьте температуру духовки до 200 градусов и выпекайте блюдо примерно в течение 10-15 минут.

Баклажанные рулеты с сыром и перцем

Баклажанные рулеты (фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить эту закуску, нужны следующие ингредиенты:

  • баклажан - 1 шт.;
  • консервированные перцы - 2 шт;
  • сыр из козьего молока или сыр фета - 100 г;
  • масло - 1 ст. л.;
  • соль - по вкусу;
  • специи - по вкусу.

Как готовить баклажанные рулеты с сыром

Помойте баклажан, очистьте его от кожуры и нашинкуйте вдоль на ломтики толщиной 0,7 см. Из консервированных перцев слейте воду и нарежьте их кубиками.

Ломтики баклажанов переложите в глубокую тарелку, присыпьте солью и поставьте в холодильник на 30 минут, чтобы получилась излишняя влага. После этого промойте нарезанный баклажан и уберите влагу бумажным полотенцем.

Разогрейте гриль или сковороду на среднем огне. Слегка смажьте ломтики баклажанов растительным маслом, по желанию присыпьте специями.

Жарьте ломтики баклажанов по 3 минуты с каждой стороны. На готовый баклажан намажьте сыр, а сверху выложите перец. По желанию баклажан можно завернуть в рулет.

Кстати, раньше мы писали о том, какие интересные блюда можно приготовить из картофеля.

Читайте также о том, что можно приготовить из куриных яиц.

Использованные источники подготовки материала: Allrecipes, Taste.

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