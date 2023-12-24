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Окопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожний

Нові фото з фронту за грудень (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У Генеральному штабі Збройних Сил України показали, що нині відбувається на фронті. На нових фото, які було зібрано з дописів від різних батальйонів та підрозділів, ви можете побачити, що таке окопна зима.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

Що відбувається на фронті

На фото ви можете побачити, в яких умовах перебувають захисники України. Зима, сніг, бруд та холод - бійці боронять країну та знищують окупантів у важких умовах. Але вони мають силу на щиру посмішку.

Захисник України (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

В окопах та бліндажах єдине джерело тепла, яке рятує бійців від переохолодження та відмороження кінцівок - свічки та грілки.

Окопи українських військових (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Деякі світлини виглядають просто неймовірно. Пейзажі, які малює природа, дуже красиві. Але не варто забувати, що повномасштабна війна, яку проти України 24 лютого 2022 року розв'язала РФ, триває.

Зима на фронті (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Більше фото з фронту

Що відбувається на фронті (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Серед фото варто звернути особливу увагу на один кадр. На ньому ви можете побачити, що пишуть військові на "броніках". 

"Не бійся смерті, чого її боятись", - написано маркером на передній стороні бронежилета.

Вірш на "броніку" (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Інші фото з військовими:

Війна в Україні (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Як реагують українці

У коментарях під дописом з'явилося чимало слів подяки від користувачів. Вони пишуть:

  • "Безмежна вдячність Титанам Світла та Свободи. Низький уклін від мене та моєї родини"
  • "Шана і повага вам. Ви неймовірні!"
  • "Бережіть себе, хлопці"
  • "Бережи, Боже, всіх вас".
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