Окопна зима. У ЗСУ показали, що відбувається на фронті. Ці фото має побачити кожний

У Генеральному штабі Збройних Сил України показали, що нині відбувається на фронті. На нових фото, які було зібрано з дописів від різних батальйонів та підрозділів, ви можете побачити, що таке окопна зима.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.
На фото ви можете побачити, в яких умовах перебувають захисники України. Зима, сніг, бруд та холод - бійці боронять країну та знищують окупантів у важких умовах. Але вони мають силу на щиру посмішку.
В окопах та бліндажах єдине джерело тепла, яке рятує бійців від переохолодження та відмороження кінцівок - свічки та грілки.
Деякі світлини виглядають просто неймовірно. Пейзажі, які малює природа, дуже красиві. Але не варто забувати, що повномасштабна війна, яку проти України 24 лютого 2022 року розв'язала РФ, триває.
Серед фото варто звернути особливу увагу на один кадр. На ньому ви можете побачити, що пишуть військові на "броніках".
"Не бійся смерті, чого її боятись", - написано маркером на передній стороні бронежилета.
Інші фото з військовими:
У коментарях під дописом з'явилося чимало слів подяки від користувачів. Вони пишуть:
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що українські артилеристи показали, як захищають Україну.
Також вже стало відомо, що у ЗСУ відповіли, чи законно роздавати у спортзалах повістки.