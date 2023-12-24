Окопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждый

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины показали, что сейчас проходит на фронте. На новых фото, собранных из постов от разных батальонов и подразделений, вы можете увидеть, что такое окопная зима.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.
На фото вы можете увидеть, в каких условиях находятся защитники Украины. Зима, снег, грязь и холод - бойцы защищают страну и уничтожают оккупантов в тяжелых условиях. Но у них есть силы на искреннюю улыбку.
В окопах и блиндажах единственный источник тепла, спасающий бойцов от переохлаждения и отморожения конечностей - свечи и грелки.
Некоторые фотографии выглядят просто невероятно. Пейзажи, рисуемые природой, очень красивы. Но не стоит забывать, что полномасштабная война, которую против Украины 24 февраля 2022 г. развязала РФ, продолжается.
Среди фото следует обратить особое внимание на один кадр. На нем вы можете увидеть, что пишут военные на брониках.
"Не бійся смерті, чого її боятись", - написано маркером на передней стороне бронежилета.
Другие фото с военными:
В комментариях под постом появилось немало слов благодарности от пользователей. Они пишут:
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что украинские артиллеристы показали, как защищают Украину.
Также уже стало известно, что в ВСУ ответили, законно ли раздавать в спортзалах повестки.