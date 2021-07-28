В окне киевской квартиры заметили зажженную новогоднюю елку: "сильные люди"

В Киеве на Оболони заметили новогоднюю елку с зажженными на ней гирляндами. Символ праздника видно в окне многоэтажки на пятом этаже.

"Слабаки прячут елку в январе, более сильные держатся до февраля, а на Героев Сталинграда, 8 держатся до конца июля. Еще 3 месяца и снова будет актуально", - подписано фото.

На кадре видна высокая новогодняя красавица, которая сияет огнями в окне квартиры пятого этажа.

Фото: Новогодняя елка на Оболони в Киеве (facebook.com/minskiymassiv)

Пользователи сети в комментариях шутят над такой находкой, называя жильцов этой квартиры "сильными людьми":