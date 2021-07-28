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В окне киевской квартиры заметили зажженную новогоднюю елку: "сильные люди"

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Киев, Среда 28 июля 2021 10:55
В окне киевской квартиры заметили зажженную новогоднюю елку: "сильные люди" Коллаж РБК-Украина: В Киеве заметили в окне новогоднюю елку
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на Оболони заметили новогоднюю елку с зажженными на ней гирляндами. Символ праздника видно в окне многоэтажки на пятом этаже.

Фото выложили 26 июля в районном Facebook-сообществе.

"Слабаки прячут елку в январе, более сильные держатся до февраля, а на Героев Сталинграда, 8 держатся до конца июля. Еще 3 месяца и снова будет актуально", - подписано фото.

На кадре видна высокая новогодняя красавица, которая сияет огнями в окне квартиры пятого этажа.

В окне киевской квартиры заметили зажженную новогоднюю елку: &quot;сильные люди&quot;

Фото: Новогодняя елка на Оболони в Киеве (facebook.com/minskiymassiv)

Пользователи сети в комментариях шутят над такой находкой, называя жильцов этой квартиры "сильными людьми":

  • И ставили ее наверное на 8 марта! Красавцы. Нет стереотипам.
  • Какие сильные люди.
  • Апартаменты Санты. Оленей в окне не было видно?
  • А може то радіонуклідний кактус-мутант там живе?
  • Може, люди ухекались кожен рік прикрашатись на НР і спецово обзавелись для святкування
  • 7 вересня - єврейський новий рік - Рош га-Шана, так що все логічно.

Ранее мы писали, что в Киеве водитель мусоровоза оригинально наказал "героя парковки".

Также сообщалось, что в Николаеве пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем.

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