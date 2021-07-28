В окне киевской квартиры заметили зажженную новогоднюю елку: "сильные люди"
В Киеве на Оболони заметили новогоднюю елку с зажженными на ней гирляндами. Символ праздника видно в окне многоэтажки на пятом этаже.
Фото выложили 26 июля в районном Facebook-сообществе.
"Слабаки прячут елку в январе, более сильные держатся до февраля, а на Героев Сталинграда, 8 держатся до конца июля. Еще 3 месяца и снова будет актуально", - подписано фото.
На кадре видна высокая новогодняя красавица, которая сияет огнями в окне квартиры пятого этажа.
Фото: Новогодняя елка на Оболони в Киеве (facebook.com/minskiymassiv)
Пользователи сети в комментариях шутят над такой находкой, называя жильцов этой квартиры "сильными людьми":
- И ставили ее наверное на 8 марта! Красавцы. Нет стереотипам.
- Какие сильные люди.
- Апартаменты Санты. Оленей в окне не было видно?
- А може то радіонуклідний кактус-мутант там живе?
- Може, люди ухекались кожен рік прикрашатись на НР і спецово обзавелись для святкування
- 7 вересня - єврейський новий рік - Рош га-Шана, так що все логічно.
Ранее мы писали, что в Киеве водитель мусоровоза оригинально наказал "героя парковки".
Также сообщалось, что в Николаеве пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем.