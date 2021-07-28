У вікні київської квартири помітили запалену новорічну ялинку: "сильні люди"
У Києві на Оболоні помітили новорічну ялинку із запаленими на ній гірляндами. Символ свята видно у вікні багатоповерхівки на п'ятому поверсі.
Фото виклали 26 липня в районній Facebook-спільноті.
"Слабаки ховають ялинку в січні, сильніші тримаються до лютого, а на Героїв Сталінграда, 8 тримаються до кінця липня. Ще 3 місяці і знову буде актуально", - підписано фото.
На кадрі видно високу новорічну красуню, яка сяє вогнями у вікні квартири п'ятого поверху.
Фото: Новорічна ялинка на Оболоні в Києві (facebook.com/minskiymassiv)
Користувачі мережі в коментарях жартують над такою знахідкою, називаючи мешканців цієї квартири "сильними людьми":
- І ставили її напевно на 8 березня! Красені. Ні стереотипам.
- Які сильні люди.
- Апартаменти Санти. Оленів у вікні не було видно?
- А може то радіонуклідний кактус-мутант там живе?
- Може, люди ухекались кожен рік прикрашатись на НР і спецово обзавелися для святкування.
- 7 вересня - єврейський новий рік - Рош га-Шана, так що все логічно.
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