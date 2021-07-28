У вікні київської квартири помітили запалену новорічну ялинку: "сильні люди"

У Києві на Оболоні помітили новорічну ялинку із запаленими на ній гірляндами. Символ свята видно у вікні багатоповерхівки на п'ятому поверсі.

"Слабаки ховають ялинку в січні, сильніші тримаються до лютого, а на Героїв Сталінграда, 8 тримаються до кінця липня. Ще 3 місяці і знову буде актуально", - підписано фото.

На кадрі видно високу новорічну красуню, яка сяє вогнями у вікні квартири п'ятого поверху.

Фото: Новорічна ялинка на Оболоні в Києві (facebook.com/minskiymassiv)

Користувачі мережі в коментарях жартують над такою знахідкою, називаючи мешканців цієї квартири "сильними людьми":