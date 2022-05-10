В оккупированный Донецк приехал известный российский актер и расселся в отеле с сигаретой (фото)

Российский актер Александр Баширов, известный своей ролью в "9 роте", приехал в оккупированный Донецк и устроился в одном из отелей.
Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов.
Актер расселся с сигаретой прямо в холле гостиницы.
"Александр Баширов присоединился к личному составу батальона Donbass Palace", - сказано в сообщении.
Интересно, что на куртке у актера-"путиниста" была нашивка "Батальон Донбасс".
Причину визита Баширова в оккупированный Донецк не назвали, однако российский писатель Захар Прилепин в соцсети рассказал, что его товарищ приезжает туда уже не в первый раз.
"Самый крутой мужик, большой панк, настоящий патриот, и в армии, кстати, служил. О чем невероятно круто рассказывает. Впрочем, как обо всем, о чем он рассказывает. И в Донбасс приезжал уже", – торжественно объявил упорный пропагандист.
Баширов подержал политику Владимира Путина и оккупацию Крыма в 2014 году. Осенью 2014 года съездил на Донбасс, отвез гуманитарную помощь и доснял материалы для своего фильма "Донбасс стучит в наше сердце".
Баширов на Донбассе (фото: ria.ru)
Он все время поддерживает агрессию России и ее пропаганду.
Нашему зрителю он известен ролями в таких фильмах "Асса", "Черная роза – эмблема печали", "Улицы разбитых фонарей", "Сестры", "Жмурки", "Груз 200", "9 рота".
Как мы ранее писали, за голову Юлии Чичериной, которая годами выступает на стороне боевиков, гордится этим и даже имеет паспорт "ДНР", в США пообещали награду в 50 тысяч долларов после того, как она срезала украинский флаг в Энергодаре.
Кстати, единственная дочь российского актера Машкова осудила его за поддержку уничтожения украинцев.