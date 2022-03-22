Единственная дочь российского актера Машкова осудила его за поддержку уничтожения украинцев
Мария Машкова, единственная дочь российского актера Владимира Машкова осудила его за поддержку убийства путинскими войсками украинцев.
Об этом она рассказала в интервью CNN.
36-летняя Мария говорит, что она шокирована тем, что ее отец на стороне Путина. После того, как он выступил на митинге в поддержку войны перед Путиным в Лужниках, она созвонилась с ним, и убедилась в его позиции.
Мария уже шесть лет с детьми живет в США и видит совсем другую картинку о войне в Украине, нежели показывают ее пропагандистские каналы РФ.
"То, что происходит сейчас, это просто невообразимо. И факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправданно, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинские люди, умирая. Я говорила со своим отцом вчера по телефону, и теперь я в это верю, к сожалению", - сказала дочь актера.
Скрин: Мария Машкова осудила отца
Она добавила, что во время телефонного разговора отец просил ее вернуться в РФ, попросить прощения за "предательство" и быть "хорошей россиянкой".
"Он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерьми, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощения за предательство, чтобы быть с российскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом", - сказала Машкова в интервью западному изданию.
Машков опозорился перед Путиным в Лужниках
Напомним, что Владимир Машков не смог толком даже зачитать текст с бумажки, запутавшись в слове "снискать". Теперь по этому поводу ходят шутки в сети.
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