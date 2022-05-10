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В окупований Донецьк приїхав відомий російський актор і розсівся в готелі з сигаретою (фото)

Фото: Олександр Баширов приїхав на Донбас (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російський актор Олександр Баширов, відомий своєю роллю в "9 роті", приїхав в окупований Донецьк і влаштувався в одному з готелів.

Про це повідомляється в одному з Telegram-каналів.

Актор розсівся з сигаретою прямо в холі готелю.

"Олександр Баширов приєднався до особового складу батальйону Donbass Palace", - сказано в повідомленні.

Цікаво, що на куртці у актора-"путініста" була нашивка "батальйон Донбас".

Причину візиту Баширова в окупований Донецьк не назвали, проте російський письменник Захар Прилєпін у соцмережі розповів, що його товариш приїжджає туди вже не вперше.

"Найкрутіший мужик, великий панк, справжній патріот, і в армії, до речі, служив. Про що неймовірно круто розповідає. Втім, як про все, про що він розповідає. І в Донбас приїжджав вже", - урочисто оголосив завзятий пропагандист.

Чим відомий актор, що обожнює Путіна

Баширов потримав політику Володимира Путіна і окупацію Криму в 2014 році. Восени 2014 року з'їздив на Донбас, відвіз гуманітарну допомогу і досняв матеріали для свого фільму "Донбас стукає в наше серце".

Баширов на Донбасі (фото: ria.ru)

Він весь час підтримує агресію Росії та її пропаганду.

Нашому глядачеві він відомий ролями в таких фільмах "Асса", "Чорна троянда – емблема печалі"," Вулиці розбитих ліхтарів","Сестри"," Жмурки"," Груз 200","9 рота".

Як ми раніше писали, за голову Юлії Чичеріної, яка роками виступає на боці бойовиків, пишається цим і навіть має паспорт "ДНР", в США пообіцяли нагороду в 50 тисяч доларів після того, як вона зрізала український прапор в Енергодарі.

До речі, єдина дочка російського актора Машкова засудила його за підтримку знищення українців.

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Донецьк