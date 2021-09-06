Над оккупированным Донецком пролетел флаг Украины: сюрприз от патриотов

В оккупированном Донецке украинские патриоты решили сделать сюрприз горожанам и подняли в небо флаг Украины. Правда, пролетел он там всего несколько минут, но впечатление после себя оставил.
Об этом сообщают пользователи соцсети Twitter.
“На Донецк полетел флаг, который совершил путешествие по маршруту Краматорск-Марш Защитников (Киев)-Авдеевка. Накануне 8 сентября хочу напомнить нашим небратьям “Победили фашистов, победим и рашистов”, Слава Украине!”, - говорится в сообщении.
Отметим, что сам флаг прикрепили к воздушным шарам, которые подняли его в небо.
В комментариях пользователи восхитились поступком украинских патриотов.
Как мы писали ранее, в Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины.