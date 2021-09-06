Над окупованим Донецьком пролетів прапор України: сюрприз від патріотів

В окупованому Донецьку українські патріоти вирішили зробити сюрприз городянам і підняли в небо прапор України. Правда, пролетів він там всього кілька хвилин, але враження після себе залишив.
Про це повідомляють користувачі соцмережі Twitter.
“На Донецьк полетів прапор, який здійснив подорож за маршрутом Краматорськ-Марш Захисників (Київ) - Авдіївка. Напередодні 8 вересня хочу нагадати нашим небраттям" перемогли фашистів, переможемо і рашистів", Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що сам прапор прикріпили до повітряних кульок, які підняли його в небо.
У коментарях користувачі захопилися вчинком українських патріотів.
Як ми писали раніше, в Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України.