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В оккупированном Мариуполе люди обустраивают квартиры прямо на улице (видео)

В Мариуполе люди спят на улице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В оккупированном Мариуполе захватчики продолжают издеваться над людьми. Они сносят дома горожан, оставляя людей без жилья. Некоторые вынуждены ночевать прямо под открытым небом.

Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

Люди организовывают быт на улицах

Андрющенко сообщает, что люди на ЖМР 17 в районе бывшего кинотеатра "Савона" вынуждены продолжать устраивать свой быт на улице.

Пока оккупанты сыплют обещаниями и красивыми тезисами о "маневренном жилье", мариупольцы обустраивают после сноса домов новые квартиры в беседках прямо под открытым небом.

Вы можете посмотреть, как это выглядит на видео.

Оккупанты наживаются на горе людей

Теперь, чтобы перезахоронить тело погибшего человека, нужно заплатить 35 тысяч гривен в эквиваленте.

В то же время, так называемые МВД и МЧС отказываются вообще вывозить тела умерших от естественных причин бесплатно.

Поэтому одинокие люди после смерти остаются в квартирах и домах. Прямо сейчас по адресу ул. Троицкая 71 кв.69 четвертый день в запертой квартире находится труп человека. Оккупанты игнорируют этот факт.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты максимально завысили цены на продукты.

Также мы писали, что дети из Мариуполя рассказали о своих мечтах нацгвардейцам.

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Мариуполь