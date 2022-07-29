В оккупированном Мариуполе люди обустраивают квартиры прямо на улице (видео)

Люди организовывают быт на улицах

Андрющенко сообщает, что люди на ЖМР 17 в районе бывшего кинотеатра "Савона" вынуждены продолжать устраивать свой быт на улице.

Пока оккупанты сыплют обещаниями и красивыми тезисами о "маневренном жилье", мариупольцы обустраивают после сноса домов новые квартиры в беседках прямо под открытым небом.

Вы можете посмотреть, как это выглядит на видео.

Оккупанты наживаются на горе людей

Теперь, чтобы перезахоронить тело погибшего человека, нужно заплатить 35 тысяч гривен в эквиваленте.

В то же время, так называемые МВД и МЧС отказываются вообще вывозить тела умерших от естественных причин бесплатно.

Поэтому одинокие люди после смерти остаются в квартирах и домах. Прямо сейчас по адресу ул. Троицкая 71 кв.69 четвертый день в запертой квартире находится труп человека. Оккупанты игнорируют этот факт.