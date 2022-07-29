В окупованому Маріуполі люди облаштовують квартири порсто неба (відео)

Люди організовують побут на вулицях

Андрющенко повідомляє, що люди на ЖМР 17 в районі колишнього кінотеатру "Савона" змушені продовжувати влаштовувати свій побут на вулиці.

Поки окупанти сиплють обіцянками і красивими тезами про "маневрене житло", маріупольці облаштовують після знесення будинків нові квартири в альтанках прямо під відкритим небом.

Ви можете подивитися, як це виглядає на відео.

Окупанти наживаються на горі людей

Тепер, щоб перепоховати тіло загиблої людини, потрібно заплатити 35 тисяч гривень в еквіваленті.

У той же час, так звані МВС і МНС відмовляються взагалі вивозити тіла померлих від природних причин безкоштовно.

Тому самотні люди після смерті залишаються в квартирах і будинках. Прямо зараз за адресою вул.Троїцька 71 кв. 69 четвертий день в замкненій квартирі знаходиться труп людини. Окупанти ігнорують цей факт.