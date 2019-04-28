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В оккупированном Крыму верующие святили паски в вышиванках (видео)

STYLERЖизнь    28.04.2019 - 19:16
В оккупированном Крыму верующие святили паски в вышиванках (видео)
Иллюстративное фото: Пасха

В Симферополе на Пасхальное богослужение пришли сотни прихожан ПЦУ

Украинцы в оккупированном РФ Симферополе на праздник Пасхи посетили богослужение в храме святых равноапостольных князей Владимира и Ольги ПЦУ, которое провел архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Сотни верующих - прихожан Поместной автокефальной украинской церкви, приняли участие во всенощном пасхальном богослужении и заутреней, передает "Крым.Реалии".

На праздничную службу в храм некоторые симферопольцы пришли в вышиванках.

Владыка Климент поздравил всех православных с Пасхой и призвал не грешить, но покаяться и жить, соблюдая Божьи заповеди.

В оккупированном Крыму верующие святили паски в вышиванках (видео)

Архиепископ Климент провел Пасхальное богослужение в храме ПЦУ в оккупированном Симферополе (Фото: krymr.com)

"Христос воскрес! Все православные христиане, которые сегодня празднуют Светлое Христово воскресение, сегодня вас поздравляю с великим праздником воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Господь воскресает для того, чтобы каждый человек имел жизнь вечную. Сегодня, когда Христос воскресает из мертвых, вселяет великую радость на то, что после смерти мы не умираем, а будет жить вечно во славе Господа нашего Иисуса Христа. Но для того, чтобы этого достичь, надо не грешить. Грех приводит человека к смерти, а покаяние приводит человека к жизни вечной. Христос воскрес! С праздником! На многая благая лета!" - обратился архиепископ ПЦУ к верующим. 

В оккупированном Крыму верующие святили паски в вышиванках (видео)

Пасхальное богослужение посетили сотни симферопольцев-прихожан ПЦУ (Фото: krymr.com)

По его словам, сегодя в Симферополь из материковой части Украины доставят Благодатный иерусалимский огонь.

Видео: twitter.com/krymrealii

Как сообщалось ранее, в этом году Благодатный огонь из Иерусалима впервые доставила делегация ПЦУ. Сначала его привезли в Михайловский и Владимирский соборы в Киеве, а затем должны развезти по всем регионам Украины. Благодатный огонь передадут воинам ВСУ в зоне ООС на Донбассе. 

Напомним, что храм святых Равноапостольных Владимира и Ольги является единственной церковью ПЦУ в аннексированном РФ украинском Крыму, и оккупанты хотят его закрыть

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