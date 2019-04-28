В окупованому Криму віряни святили паски у вишиванках (відео)

Ілюстративне фото: Великдень

У Сімферополі на Великоднє богослужіння прийшли сотні парафіян ПЦУ

Українці в окупованому РФ Сімферополі на свято Великдень відвідали богослужіння в храмі святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги ПЦУ, яке провів архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. Сотні вірян - парафіян Помісної автокефальної української церкви, взяли участь у всенічному великодньому богослужінні та заутреній, передає "Крим.Реалії".

На святкову службу до храму деякі сімферопольці прийшли у вишиванках.

Владика Климент привітав усіх православних із Великоднем і закликав не грішити, але покаятися і жити, дотримуючись Божих заповідей.

Архієпископ Климент провів Пасхальне богослужіння у храмі ПЦУ в окупованому Сімферополі (Фото: krymr.com)

"Христос воскрес! Всі православні християни, які сьогодні святкують Світле Христове воскресіння, сьогодні вас вітаю із великим святом воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Господь воскресає для того, щоб кожна людина мала життя вічне. Сьогодні, коли Христос воскрес із мертвих, вселяє радість велику на те, що після смерті ми не вмираємо, а житимемо вічно у славі Господа нашого Ісуса Христа. Але для того, щоб цього досягти, треба не грішити. Гріх приводить людину до смерті, а покаяння приводить людину до життя вічного. Христос воскрес! Зі святом! На многая благая літа!" - звернувся архієпископ ПЦУ до вірян.

Пасхальне богослужіння відвідали сотні сімферопольців-парафіян ПЦУ (Фото: krymr.com)

За його словами, сьогодні до Сімферополя з материкової частини України доставлять Благодатний єрусалимський вогонь.

Глава Крымской епархии ПЦУ Климент поздравил православных христиан с Пасхой pic.twitter.com/NHxETSOyXk — Крым.Реалии (@krymrealii) 28 апреля 2019 г.

Відео: twitter.com/krymrealii

Як повідомлялося раніше, в цьому році Благодатний вогонь з Єрусалиму вперше доставила делегація ПЦУ. Спочатку його привезли в Михайлівський та Володимирський собори в Києві, а потім розвезти по всіх регіонах України. Благодатний вогонь передадуть воїнам ЗСУ в зоні ООС на Донбасі.

Нагадаємо, що храм святих Рівноапостольних Володимира і Ольги є єдиною церквою ПЦУ в анексованому РФ українському Криму, і окупанти хочуть його закрити.