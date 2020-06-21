В оккупированном Крыму пронесся гигантский смерч: видео стихии

В оккупированном Крыму пронесся гигантский смерч, который очевидцы сняли на видео. Столб темно-серого цвета соединил тучи с землей, кружил и подымал пыль.

Видео со стихией опубликовал в Instagram паблик "Море Крыма".

Интересно, что ни автор видео ни мирно пасущиеся коровы особо не обеспокоены, что рядом с ними вращается воронка, которая может в любой момент "докрутиться" до них.

Из-за беспечности животных и автора пользователи сети решили, что это монтаж.

"Похоже на фотомонтаж - коровы пасутся, двигаются, а смерч даже не шелохнется - несколько раз просмотрел никакого движения - задуматься можно", - написал один из юзеров.

В то же время в комментариях кое-кто подтвердил, что тоже видел смерч.

"Я его видела, когда ехала с Евпы (Евпатории. - Ред.)", - написала пользователь.

В Крыму смерч сняли на видео (instagram.com/more.kryma)

Отметим, что такие явления, как смерчи участились в Украине. А вот климатологи и синоптики говорят, что такие стихийные природные явления в нашей стране будут происходить с завидной регулярностью.

"Грозы и смерчи в Украине могут быть не только во время жары, но и при более низких температурах воздуха. Эти явления распространены по всей территории Украины и типичны для летних месяцев", - сказал в одном из интервью Николай Кульбида, директор Украинского гидрометцентра.

Ранее мы писали, что смерч под Херсоном разрушил дома и вырвал деревья, появилось видео гигантской стихии.