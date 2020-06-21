В окупованому Криму пронісся гігантський смерч: відео стихії

В окупованому Криму пронісся гігантський смерч, який очевидці зняли на відео. Стовп темно-сірого кольору поєднав хмари з землею, кружляв і піднімав пил.

Відео зі стихією опублікував в Instagram паблік "Море Криму".

Цікаво, що ні автор відео ні мирно пасуться корови особливо не переймаються, що поруч з ними обертається воронка, яка може в будь-який момент "докрутиться" до них.

З-за безпечності тварин і автора користувачі мережі вирішили, що це монтаж.

"Схоже на фотомонтаж - корови пасуться, рухаються, а смерч навіть не ворухнеться - кілька разів переглянув ніякого руху - замислитися можна", - написав один з користувачів.

У той же час в коментарях дехто підтвердив, що теж бачив смерч.

"Я його бачила, коли їхала з Евпы (Євпаторії. - Ред.)", - написала користувач.

смерч У Криму зняли на відео (instagram.com/more.kryma)

Зазначимо, що такі явища, як смерчі почастішали в Україні. А ось кліматологи і синоптики кажуть, що такі стихійні природні явища в нашій країні будуть відбуватися із завидною регулярністю.

"Грози і смерчі в Україні можуть бути не тільки під час спеки, але і при більш низьких температурах повітря. Ці явища поширені по всій території України і типові для літніх місяців", - сказав в одному з інтерв'ю Микола Кульбіда, директор Українського гідрометцентру.

Раніше ми писали, що смерч під Херсоном зруйнував будинки і вирвав дерева, з'явилося відео гігантської стихії.