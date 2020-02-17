В оккупированном Крыму произойдет экокатастрофа: названа дата

Оккупированный Россией Крым останется без воды уже этим летом и для сельского хозяйства это станет настоящей катастрофой. В Симферополе так называемые власти уже признались, что запасов пресной воды осталось ровно на три месяца.

Переселенец из Крыма и журналист Павел Казарин сообщил,что по всему полуострову запасов воды немного больше, но все равно ее хватит на четыре месяца и не больше.

"В целом по полуострову запасов чуть больше, но говорят, что воды хватит месяца на четыре. Примерно до июня. И этого оккупационным властям никак не исправить",- рассказал Казарин в интервью "Фактам".

Отметим, что в последние дни в Украине не утихают споры о том, нужно ли возобновлять подачу воды в оккупированный Крым. Некоторые депутаты, а именно "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял,что нужно дать в Крым воду взамен на восстановление контроля над украинской границей. Нардеп говорил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Нужно отметить, что в Крыму всегда был дефицит воды. После строительства Северо-Крымского канала, с начала 1970-х, до 90% пресной воды на полуостров поступало из Днепра. В апреле 2014 года прекратилась подача воды в Крым и на полуострове начались большие проблемы.