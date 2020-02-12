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Арахамия разъяснил свои слова о водоснабжении Крыма

Новости » Политика     12.02.2020 - 18:41
Арахамия разъяснил свои слова о водоснабжении Крыма
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия заявил, что вчерашнее заявление - его личная позиция

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия разъяснил свое заявление о водоснабжении Крыма в обмен на уступки по оккупированным территориям Донбасса. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Арахамия отметил, что во фракции "Слуга народа" никогда не поднимался вопрос о восстановлении поставок воды в Крым. Он также отметил, что идея о поставках в обмен на вывод российских войск с Донбасса тоже не принадлежит ему.

"Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция", - подчеркнул Арахамия.

Отдельно он принес извинения тем, кого его заявление могло оскорбить.

Арахамия разъяснил свои слова о водоснабжении Крыма

Напомним, вчера Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Заявление стало резонансным, его комментировали в администрациях Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В частности, новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об отсутствии переговоров с Россией о подаче воды в Крым.

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Новости Украины ДонбассКрымДавид Арахамия
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