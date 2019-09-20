В оккупированном Крыму Минобороны РФ зацапало очередной пляж: появились фото

В оккупированном Крыму по распоряжению "властей" оградили часть прибрежной пляжной территории. По периметру зоны в заливе Батилиман на побережье Ласпинской бухты в Балаклавском районе под Севастополем поставили заборы. Об этом сообщил известный блогер RoksolanaToday&Крым25% в своем Twitter.

Также он опубликовал в сети соответствующие фото пляжа. Отмечается, что неделю назад там был свободный вход...

В Крыму Минобороны РФ "захватило" пляж "Таврида" в заливе Батилиман (Фото: twitter.com/KrimRt)

...а сейчас территорию сделали "объектом российской Минобороны".

Как видно на снимках, кроме ограждений были установлены таблички с надписью "Пляж закрыт. Купание запрещено" и "Объект МО РФ. Видеосъемка запрещена".

В Крыму Минобороны РФ "оккупировало" очередной пляж (Фото: twitter.com/KrimRt)

"Ого, у гардемаринов сдают нервы! Батилиман. Проход на пляж "Таврида" слева - неделю тому, справа - сейчас это пляж зацапало МО РФ. Круто, гардемарины!" - говорится в публикации.

Добавим, что ранее в пгт Гурзуф под Ялтой оккупанты возвели стену, которая закрыла местным жителям доступ к морю. Также перед этим один из пляжей около Ялты "власти" закрыли и натянули поверх ограды колючую проволоку.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму наблюдается ужасная ситуация с загрязнением. В Коктебеле канализационные стоки выходили прямо на пляжи, но "власти" уверяли, что ничего критического не происходит. Крымский активист Александр Талипов опубликовал в сети подтверждающие документы, что экологическая катастрофа все же была.

Напомним, в сети ранее появились фото пустых и грязных пляжей в Крыму. Вместо толпы туристов на песке валяются горы мусора и строительных материалов.