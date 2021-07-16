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В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв на газопроводе: видео огненного "гейзера"

Автор: Владимир Костырин

В оккупированном Донецке, находящимся под контролем боевиков "ДНР", прогремел сильный взрыв и произошел масштабный пожар. Огромный столб огня, который "бил" из-под земли, сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в сеть.

Об этом 16 июля сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Facebook.

Отмечается, что воспламенение могло произойти в подземном топливохранилище оккупантов. В частности, об этом рассказывают местные жители. Также люди сообщают, что пожару предшествовал мощный взрыв.

На ролике видно, что пламя поднимается в небо на десятки метров - столб огня выше деревьев, и напоминает пылающий гейзер.

В это время мимо проезжали машины, троллейбус задом двигался назад, подальше от огня. Люди тоже спешили отойти как можно дальше от опасности.

Видео: в Донецке прогремел взрыв и произошел пожар в подземном топливохранилище

Информации о жертвах или пострадавших в настоящее время нет.

В комментариях к публикации пользователи сети уточняют, что взрыв и пожар произошли в Буденновском районе Донецка, возле Мушкетовского моста, где газовая труба низкого давления.

Напомним, что перед этим в июне на газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв, в результате от подачи природного газа временно отключили 20 жилых домов.

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ДонецкпожарВзрыв