В оккупированном Донецке распродают бизнес-центр Януковича: цена впечатляет (фото)

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Отметим, что объявление появилось еще 24 мая 2021 года. В нем указано, что в офисе сделан ремонт и есть видеонаблюдение, кондиционер, пожарная сигнализация, подземный паркинг, парковочное место, охраняемая территория, грузовой лифт и автономное отопление.

Здание находится на проспекте Богдана Хмельницкого, 102 Б. Бизнес-центр "Столичный" построила компания "МАКО Холдинг" перед российско-украинской войной 2014 года.

Компания "МАКО Холдинг" принадлежит старшему сыну беглого президента Украины Виктора Януковича - Александру Януковичу.