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В окупованому Донецьку розпродають бізнес-центр Януковича: ціна вражає (фото)

Автор: Styler

В окупованому Донецьку виставили на продаж 5-й поверх бізнес-центру "Столичний". Його продають за 698 950 доларів. При цьому загальна площа бізнес-центру становить 1700 кв. м.

Оголошення про продаж офісних приміщень розміщено на сайті OLX.

Скріншот

Зазначимо, що оголошення з'явилося ще 24 травня 2021 року. У ньому зазначено, що в офісі зроблений ремонт і є відеоспостереження, кондиціонер, пожежна сигналізація, підземний паркінг, місце для паркування, територія, що охороняється, вантажний ліфт і автономне опалення.

Будівля знаходиться на проспекті Богдана Хмельницького, 102 Б. Бізнес-центр "Столичний" побудувала компанія "МАКО Холдинг" перед російсько-українською війною 2014 року.

Компанія "МАКО Холдинг" належить старшому синові побіжного президента України Віктора Януковича - Олександру Януковичу.

Нагадаємо, перший президент України і керівник делегації в ТГК з питань Донбасу Леонід Кравчук розповів, що Росії не вигідно починати повномасштабну війну проти України. Він також зазначив, що в РФ для досягнення своїх цілей використовують тиск, але це може привести до розпаду Росії.

Ми також писали про те, в Росії зганьбилися з гаслом "Героям слава". Росіяни вважають вираз "Героям слава" фашистським. При цьому в мережі з'явилися фотографії, на яких показано використання подібного гасла в РФ.

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ДонецькАлександр Янукович