В окупованому Донецьку розпродають бізнес-центр Януковича: ціна вражає (фото)

Скріншот

Зазначимо, що оголошення з'явилося ще 24 травня 2021 року. У ньому зазначено, що в офісі зроблений ремонт і є відеоспостереження, кондиціонер, пожежна сигналізація, підземний паркінг, місце для паркування, територія, що охороняється, вантажний ліфт і автономне опалення.

Будівля знаходиться на проспекті Богдана Хмельницького, 102 Б. Бізнес-центр "Столичний" побудувала компанія "МАКО Холдинг" перед російсько-українською війною 2014 року.

Компанія "МАКО Холдинг" належить старшому синові побіжного президента України Віктора Януковича - Олександру Януковичу.