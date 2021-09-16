В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото)
В оккупированном Харцызске Донецкой области людям приходится самостоятельно решать проблемы разбитых дорог, поскольку местным "властям" не до этого. При этом люди засыпают ямы строительным мусором.
Об этом рассказал журналист Денис Казанский в Twitter.
Он также добавил к своему посту скриншот со страницы группы "Папочки Харцызска" в одной из соцсетей.
Скриншот
На фотографиях видно, как мужчины засыпают ямы на дороге строительным мусором.
В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото: twitter.com/den_kazansky)
"2014: Харцызск перестанет кормить Украину и заживет! 2021: жителям Харцызска приходится латать дороги мусором", - подписал данные кадры Казанский.
В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото: twitter.com/den_kazansky)
Пользователи сети также прокомментировали это.
- Прорыв в дороголатании;
- Кстати даже название города не российское, а украинское – харцызы. Русский мир там искусственный, как и на всем Донбассе;
- Хорошо, они этого хотели, теперь "процветают";
- Зачем им те дороги, доживали бы уже без них;
- Это нанотехнологии.
Напомним, сепаратистка Татьяна Семенюк опозорилась новым фейком о "зверствах" военных ВСУ.
Мы также писали о том, что в Украине нашли тайные угодья олигарха-сепаратиста. Они находятся под Одессой в городке Вилково около реки Дунай, в самой Одессе и в Киеве. Эту информацию также подтвердили местные жители.