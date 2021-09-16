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В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото)

Новина українською →
Донбасс, Четверг 16 сентября 2021 13:09
В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото) Коллаж РБК-Украина: на Донбассе ямы на дорогах латают мусором
Автор: Styler

В оккупированном Харцызске Донецкой области людям приходится самостоятельно решать проблемы разбитых дорог, поскольку местным "властям" не до этого. При этом люди засыпают ямы строительным мусором.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский в Twitter.

Он также добавил к своему посту скриншот со страницы группы "Папочки Харцызска" в одной из соцсетей.

В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото)

Скриншот

На фотографиях видно, как мужчины засыпают ямы на дороге строительным мусором.

В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото)В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото)

В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото: twitter.com/den_kazansky)

"2014: Харцызск перестанет кормить Украину и заживет! 2021: жителям Харцызска приходится латать дороги мусором", - подписал данные кадры Казанский.

В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото)

В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото: twitter.com/den_kazansky)

Пользователи сети также прокомментировали это.

  • Прорыв в дороголатании;
  • Кстати даже название города не российское, а украинское – харцызы. Русский мир там искусственный, как и на всем Донбассе;
  • Хорошо, они этого хотели, теперь "процветают";
  • Зачем им те дороги, доживали бы уже без них;
  • Это нанотехнологии.

Напомним, сепаратистка Татьяна Семенюк опозорилась новым фейком о "зверствах" военных ВСУ.

Мы также писали о том, что в Украине нашли тайные угодья олигарха-сепаратиста. Они находятся под Одессой в городке Вилково около реки Дунай, в самой Одессе и в Киеве. Эту информацию также подтвердили местные жители.

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Донбасс дороги
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