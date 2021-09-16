В оккупированном Харцызске Донецкой области людям приходится самостоятельно решать проблемы разбитых дорог, поскольку местным "властям" не до этого. При этом люди засыпают ямы строительным мусором.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский в Twitter .

Он также добавил к своему посту скриншот со страницы группы "Папочки Харцызска" в одной из соцсетей.

Скриншот

На фотографиях видно, как мужчины засыпают ямы на дороге строительным мусором.

В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото: twitter.com/den_kazansky)

"2014: Харцызск перестанет кормить Украину и заживет! 2021: жителям Харцызска приходится латать дороги мусором", - подписал данные кадры Казанский.

В оккупированном Донбассе ямы на дорогах латают мусором (фото: twitter.com/den_kazansky)

Пользователи сети также прокомментировали это.