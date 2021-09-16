В окупованому Харцизьку Донецької області людям доводиться самостійно вирішувати проблеми розбитих доріг, оскільки місцевій "владі" не до цього. При цьому люди засипають ями будівельним сміттям.

Про це розповів журналіст Денис Казанський в Twitter .

Він також додав до свого посту скріншот зі сторінки групи "Nатусі Харцизька " в одній з соцмереж.

Скріншот

На фотографіях видно, як чоловіки засипають ями на дорозі будівельним сміттям.

В окупованому Донбасі ями на дорогах латають сміттям (фото: twitter.com/den_kazansky)

"2014: Харцизьк перестане годувати Україну і заживе! 2021: жителям Харцизька доводиться латати дороги сміттям", - підписав дані кадри Казанський.

В окупованому Донбасі ями на дорогах латають сміттям (фото: twitter.com/den_kazansky)

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