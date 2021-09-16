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В окупованому Донбасі ями на дорогах латають сміттям (фото)

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Донбас, Четвер 16 вересня 2021 13:09
В окупованому Донбасі ями на дорогах латають сміттям (фото) Колаж РБК-Україна: на Донбасі ями на дорогах латають сміттям
Автор: Styler

В окупованому Харцизьку Донецької області людям доводиться самостійно вирішувати проблеми розбитих доріг, оскільки місцевій "владі" не до цього. При цьому люди засипають ями будівельним сміттям.

Про це розповів журналіст Денис Казанський в Twitter.

Він також додав до свого посту скріншот зі сторінки групи "Nатусі Харцизька " в одній з соцмереж.

В окупованому Донбасі ями на дорогах латають сміттям (фото)

Скріншот

На фотографіях видно, як чоловіки засипають ями на дорозі будівельним сміттям.

В окупованому Донбасі ями на дорогах латають сміттям (фото)В окупованому Донбасі ями на дорогах латають сміттям (фото)

В окупованому Донбасі ями на дорогах латають сміттям (фото: twitter.com/den_kazansky)

"2014: Харцизьк перестане годувати Україну і заживе! 2021: жителям Харцизька доводиться латати дороги сміттям", - підписав дані кадри Казанський.

В окупованому Донбасі ями на дорогах латають сміттям (фото)

В окупованому Донбасі ями на дорогах латають сміттям (фото: twitter.com/den_kazansky)

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Прорив у ремонті дороги;
  • До речі навіть назва міста не російська, а українська -харцизи. Російський світ там штучний, як і на всьому Донбасі;
  • Добре, вони цього хотіли, тепер "процвітають";
  • Навіщо їм ті дороги, доживали б уже без них;
  • Це нанотехнології.

Нагадаємо, сепаратистка Тетяна Семенюк зганьбилася новим фейком про "звірства" військових ЗСУ.

Ми також писали про те, що в Україні знайшли таємні угіддя олігарха-сепаратиста. Вони знаходяться під Одесою в містечку Вилкове близько річки Дунай, в самій Одесі і в Києві. Цю інформацію також підтвердили місцеві жителі.

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Донбас дороги
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