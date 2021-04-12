Оккупанты жестко оконфузились на торжестве в Крыму: мощное орудие дало сбой

В Крыму оконфузились оккупанты во время торжеств, посвященных освобождению от нацистских захватчиков.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Произошло это в Керчи во время акции "Выстрел памяти". Согласно плану, это должен быть залп из двух орудий. Но что-то пошло не так.
Военные долго возились возле одного орудия, но им так и не удавалось пальнуть. Вдоволь намучившись у пушки, один из военных как можно быстрее побежал ко второму орудию, из которого удалось сделать четыре выстрела.
Но и тут не совсем удачно... в здании судоремонтного завода повылетали стекла.
Интересно, что на фоне слышен смех жителей города, которые наблюдают за попытками военных, что пытаются пальнуть.
Видео: Оккупанты оконфузились на торжестве в Крыму (ТСН)
Пользователи сети высмеивают конфуз оккупантов. Вот, что они пишут в комментариях:
Ранее мы писали, что в России оконфузились с истребителем ВСУ. Они решили проиллюстрировать новость о якобы перехвате в небе над Балтийским морем натовских самолетов, но выбрали не то фото.