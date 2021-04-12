Окупанти жорстко осоромилися на торжестві в Криму: потужне знаряддя дало збій

У Криму осоромилися окупанти під час урочистостей, присвячених звільненню від нацистських загарбників.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Сталося це в Керчі під час акції "Постріл пам'яті". Згідно з планом, це мав бути залп з двох гармат. Але щось пішло не так.
Військові довго вовтузилися біля одного знаряддя, але їм так і не вдавалося пальнути. Вдосталь намучившись у гармати, один з військових якомога швидше побіг до другого знаряддя, з якого вдалося зробити чотири постріли.
Але і тут не зовсім вдало... в будівлі судноремонтного заводу повилітали шибки.
Цікаво, що на фоні чути сміх жителів міста, які спостерігають за спробами військових, що намагаються пальнути.
Відео: Окупанти осоромилися на торжестві в Криму (ТСН)
Користувачі мережі висміюють конфуз окупантів. Ось що вони пишуть у коментарях:
Раніше ми писали, що в Росії осоромилися з винищувачем ЗСУ. Вони вирішили проілюструвати новину про нібито перехоплення в небі над Балтійським морем натовських літаків, але обрали не те фото.