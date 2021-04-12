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Окупанти жорстко осоромилися на торжестві в Криму: потужне знаряддя дало збій

Автор: Світлана Мащенко

У Криму осоромилися окупанти під час урочистостей, присвячених звільненню від нацистських загарбників.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сталося це в Керчі під час акції "Постріл пам'яті". Згідно з планом, це мав бути залп з двох гармат. Але щось пішло не так.

Військові довго вовтузилися біля одного знаряддя, але їм так і не вдавалося пальнути. Вдосталь намучившись у гармати, один з військових якомога швидше побіг до другого знаряддя, з якого вдалося зробити чотири постріли.

Але і тут не зовсім вдало... в будівлі судноремонтного заводу повилітали шибки.

Цікаво, що на фоні чути сміх жителів міста, які спостерігають за спробами військових, що намагаються пальнути.

Відео: Окупанти осоромилися на торжестві в Криму (ТСН)

Користувачі мережі висміюють конфуз окупантів. Ось що вони пишуть у коментарях:

  • Все йде за планом. Ми йдемо до ДНА!
  • Позорище.
  • Вогонь! Бійся.
  • Пряний Ванька не дігнав що до чого!
  • Цей той же металолом, який їде до кордону України?

Раніше ми писали, що в Росії осоромилися з винищувачем ЗСУ. Вони вирішили проілюструвати новину про нібито перехоплення в небі над Балтійським морем натовських літаків, але обрали не те фото.

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