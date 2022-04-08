14-летний Саша ежедневно под обстрелами в Буче добывал еду и воду для семьи

История 14-летнего Саши Гуцала, который вместе с семьей пережил несколько недельную оккупацию в городе Буча, действительно впечатляет. Парень был "добытчиком" в своей семье - ежедневно под вражескими обстрелами он отправлялся на поиски еды и воды для родных.

Оккупацию семья пересиживала в подвале. Пока отец постоянно укреплял импровизированную крепость и держал оборону, мама ухаживала за меньшими детьми, роль добытчика досталась Саше.

Отец называет сына героем, ведь благодаря ему семья не умерла с голоду в том подвале.

Свои "блокпосты" мужчина ставил из тачек, из метала, из решеток, чтобы как можно надежнее защититься от врага.

Подвал стал прибежищем для многих людей

Туда семья Гуцалов и еще около тридцати местных переселились в первый день вторжения. Иногда температура была 8 градусов, поэтому грелись, прижавшись друг к другу.

Худшее началось, когда закончились еда. Тогда Саша вместе с другими людьми из подвала пошел на поиски в местные магазины, которые уже были ограблены оккупантами.

Фото: Саша (справа) з младшим братом

"Хлеб выбирал, там было печенье такое, что на основе хлеба и сыр", - рассказывает мальчик.

Саша говорит, что боялся, но не идти, не мог. Ведь двое младших братиков и сестренка просили есть.

"Боялся, кто знает, что у них в голове. Они же приходят с автоматами. Думают, что они очень "грозные", - говорит парень.

Потом стало еще хуже, когда оккупанты разбили коммуникации, и не стало света и воды. За водой Саше приходилось ходить к колодцу тети Иры - единственному, что был рядом. Мама Елена говорит, что очень боялась за сына, однако оставить меньших никак не могла.

"Каждый бах мы слышали, но у меня меньше, я никак не оставлю", - рассказывает женщина.

В подвал пытались ворваться оккупанты

"Они вырвали ту дверь, пробовали эту выбить - не получилось. Оставили гранату - бахнули, прорвались, и пошли по коридору", - рассказывают люди.

Оккупанты знали, что в подвале есть дети, но это их не остановило.

Саша очень стесняется, когда его хвалят и говорит, что героем себя не считает.