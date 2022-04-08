Окупанти винесли зі школи ноутбуки і столи, а дітям побажали "миру і успіхів у навчанні"

В Катюжанці Київської області окупанти пограбували школи, винісши звідти все - як дорогу комп'ютерну техніку, так і меблі. А щоб якось "пом'якшити" свою присутність, вони написали напуття для українських школярів.

Фото з цим зухвалим вчинком з'явилося в мережі.

"Русня написала це в школі, звідки вони винесли все: від ноутбуків до столів. А поруч зі школою лежать трупи цивільних", - говориться в повідомленні.

В написі на дошці вороги побажали дітям успіхів у навчанні, попросили вибачення, що зайняли школу і побажали стати хорошими лікарями, інженерами, вчителями, аби нести мир.

А ще вони написали, що Україна і Росія - один народ.

Окупанти вибачаються в записках

А ось таким цинізмом відзначилися окупанти в захопленій квартирі в Бородянці.

Вони подякували за гостинність, вибачилися за двері і город. При цьому обмалювавши ці ж самі двері.