Оккупанты вернули Мариуполь в Средневековье: появилось показательное фото
В Мариуполе люди потерпают от российских оккупантов. Они вынуждены не жить, а выживать на улицах своего родного города. Так, пока захватчики организовывают душевые прямо на улице, некоторые не имеют возможности постирать белье дома из-за отсутствия там воды.
Советник мэра города Петр Андрющенко показал, как украинцев вернули в Средневековье.
Как мариупольцы стирают белье
Люди без воды вынуждены стирать свое белье прямо в лужах.
"Вода в городе действительно есть, но совсем не там и не та, о которой стоит говорить. 21 век. Центр Европы. Средневековье, подаренное Россией", - прокомментировал фото Андрющенко.
В Мариуполе люди стирают белье в лужах (фото: Telegram/Андрющенко)
Проблема с водой
Проблема с питьевой водой в городе не разрешается. Очереди растут. Источники сообщают что в реальности давление в 4 раза меньше минимально необходимого. В случае подключения всех районов города (даже без учета пробоев) де-факто вода исчезнет даже там, где сейчас.
Что еще происходит в городе
Напомним, оккупанты убили в Мариуполе более 22 тысяч мирных жителей. Точной цифры нет, потому что посчитать количество замученных пока невозможно.
Сейчас в Мариуполе существует угроза вспышки холеры из-за загрязненной воды. Поэтому оккупанты в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение.
Как ранее сообщалось, в Мариуполе зимой не будет отопления, оккупанты обещают палатки для обогрева.
А также мы писали, что в Мариуполе оккупанты издеваются над людьми горячим душем в самую жару.
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