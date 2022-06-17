Оккупанты вернули Мариуполь в Средневековье: появилось показательное фото

В Мариуполе люди потерпают от российских оккупантов. Они вынуждены не жить, а выживать на улицах своего родного города. Так, пока захватчики организовывают душевые прямо на улице , некоторые не имеют возможности постирать белье дома из-за отсутствия там воды.

Как мариупольцы стирают белье

Люди без воды вынуждены стирать свое белье прямо в лужах.

"Вода в городе действительно есть, но совсем не там и не та, о которой стоит говорить. 21 век. Центр Европы. Средневековье, подаренное Россией", - прокомментировал фото Андрющенко.

В Мариуполе люди стирают белье в лужах (фото: Telegram/Андрющенко)

Проблема с водой

Проблема с питьевой водой в городе не разрешается. Очереди растут. Источники сообщают что в реальности давление в 4 раза меньше минимально необходимого. В случае подключения всех районов города (даже без учета пробоев) де-факто вода исчезнет даже там, где сейчас.

Что еще происходит в городе

Напомним, оккупанты убили в Мариуполе более 22 тысяч мирных жителей. Точной цифры нет, потому что посчитать количество замученных пока невозможно.

Сейчас в Мариуполе существует угроза вспышки холеры из-за загрязненной воды. Поэтому оккупанты в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение.