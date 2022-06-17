Окупанти повернули Маріуполь у Середньовіччя: з'явилося показове фото

У Маріуполі люди потерпають від російських окупантів. Вони змушені не жити, а виживати на вулицях свого рідного міста. Так, поки загарбники організовують душові прямо на вулиці , деякі не мають можливості випрати білизну вдома через відсутність там води.

Як маріупольці перуть білизну

Люди без води змушені прати свою білизну прямо в калюжах.

"Вода в місті дійсно є, але зовсім не там і не та, про яку варто говорити. 21 століття. Центр Європи. Середньовіччя, подароване Росією", - прокоментував фото Андрющенко.

У Маріуполі люди перуть білизну в калюжах (фото: Telegram / Андрющенко)

Проблема з водою

Проблема з питною водою не вирішується. Черги зростають. Подача води здебільше річками по вулицях. Джерела повідомляють, що в реальності тиск в 4 рази меншій за мінімально необхідний. В разі підключення всіх районів міста (навіть без урахування пробоїв) де-факто вода зникне навіть там, де є зараз.

Що ще відбувається в місті

Нагадаємо, окупанти вбили в Маріуполі більше 22 тисяч мирних жителів. Точної цифри немає, тому що порахувати кількість закатованих поки неможливо.

Зараз у Маріуполі існує загроза спалаху холери через забруднену воду. Тому окупанти в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення.