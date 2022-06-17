Окупанти повернули Маріуполь у Середньовіччя: з'явилося показове фото
У Маріуполі люди потерпають від російських окупантів. Вони змушені не жити, а виживати на вулицях свого рідного міста. Так, поки загарбники організовують душові прямо на вулиці, деякі не мають можливості випрати білизну вдома через відсутність там води.
Радник мера міста Петро Андрющенко показав, як українців повернули в Середньовіччя.
Як маріупольці перуть білизну
Люди без води змушені прати свою білизну прямо в калюжах.
"Вода в місті дійсно є, але зовсім не там і не та, про яку варто говорити. 21 століття. Центр Європи. Середньовіччя, подароване Росією", - прокоментував фото Андрющенко.
У Маріуполі люди перуть білизну в калюжах (фото: Telegram / Андрющенко)
Проблема з водою
Проблема з питною водою не вирішується. Черги зростають. Подача води здебільше річками по вулицях. Джерела повідомляють, що в реальності тиск в 4 рази меншій за мінімально необхідний. В разі підключення всіх районів міста (навіть без урахування пробоїв) де-факто вода зникне навіть там, де є зараз.
Що ще відбувається в місті
Нагадаємо, окупанти вбили в Маріуполі більше 22 тисяч мирних жителів. Точної цифри немає, тому що порахувати кількість закатованих поки неможливо.
Зараз у Маріуполі існує загроза спалаху холери через забруднену воду. Тому окупанти в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення.
Як раніше повідомлялося, у Маріуполі взимку не буде опалення, окупанти обіцяють намети для обігріву.
А також ми писали, що у Маріуполі окупанти знущаються над людьми гарячим душем в саму спеку.
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