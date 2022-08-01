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Оккупанты украли знаменитую херсонскую баржу: на ней возили арбузы в Киев

Фото: В Херсоне оккупанты угнали баржу, на которой возили арбузы (t.me/kherson_non_fake)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты украли в Херсоне баржу, на которой ежегодно перевозили арбузы в Киев. П данным местных жителей, баржу перегоняют в сторону Антоновского моста.

Об этом сообщают в одном из херсонских Telegram-каналов.

"В акватории Днепра замечена деятельность русских военных. Они угнали 2 судна на Нибулоне (сухогруз или баржа) и транспортируют его буксирами в направлении Херсона.

Скриншот

В комментариях к посту местные жители сообщают, что баржа, которую украли оккупанты - та самая, на которой в начале августа из Херсонской области отправляли арбузы в Киев.

Скриншот

Стоит отметить, что баржа принадлежит компании Нибулон, основателя которой Алексея Вадатурского оккупанты убили совсем недавно ракетами.

Напомним, что отправка арбузов баржей из Херсонской области в Киев стала в последние годы традицией. И эта баржа стала негласным символом Херсона.

Над этой традицией посмеивались и утверждали, что баржа не решает проблемы логистики для аграриев. Однако баржу в столице ежегодно ждали.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что российские оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост.

А также мы рассказывали о том, что ВСУ нанесли удар по еще одному мосту в Херсоне.

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