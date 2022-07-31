Оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram .

"Работают без расчетов нагрузки, без инженерных планов - просто накрывают плитами поврежденные участки. По неподтвержденной пока информации для этого они собирались использовать ПАГи, аэродромные плиты", - рассказал он.

Соболевский отмечает, что качество ремонта и надежность моста после него вызывают большие сомнения.

"В любом случае, координаты Антоновского моста после этих манипуляций не изменятся", - добавляет он.