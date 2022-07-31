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Оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост: что известно

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Херсон, Воскресенье 31 июля 2022 17:37
Оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост: что известно Фото: оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост (t me nexta_live)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Работают без расчетов нагрузки, без инженерных планов - просто накрывают плитами поврежденные участки. По неподтвержденной пока информации для этого они собирались использовать ПАГи, аэродромные плиты", - рассказал он.

Соболевский отмечает, что качество ремонта и надежность моста после него вызывают большие сомнения.

"В любом случае, координаты Антоновского моста после этих манипуляций не изменятся", - добавляет он.

Как сообщалось, российские военные после удара ВСУ по Антоновскому мосту планируют построить понтонную переправу. Приступили к обследованию нескольких участков Днепра.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российская оккупация Херсонской области зависит от трех мостов: железнодорожного, Каховского и Дарьевского.

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