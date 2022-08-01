Окупанти вкрали знамениту херсонську баржу: на ній возили кавуни до Києва

"В акваторії Дніпра помічена діяльність російських військових. Вони викрали 2 судна на Нібулоні (суховантаж або баржа) і транспортують його буксирами в напрямку Херсона.

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У коментарях до посту місцеві жителі повідомляють, що баржа, яку вкрали окупанти - та сама, на якій на початку серпня з Херсонської області відправляли кавуни до Києва.

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Варто відзначити, що баржа належить компанії Нібулон, засновника якої Олексія Вадатурського окупанти вбили зовсім недавно ракетами.

Нагадаємо, що відправка кавунів баржею з Херсонської області до Києва стала в останні роки традицією. І ця баржа стала негласним символом Херсона.

Над цією традицією посміювалися і стверджували, що баржа не розв'язує проблеми логістики для аграріїв. Однак баржу в столиці щороку чекали.