Оккупанты украли еду для животных из зоопарка под Харьковом

Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко на своей странице в Facebook.

"Фельдман Экопарк находится в 300 метрах от вояк рф. Сегодня ночью они сперли у наших животных морковку, буряк и капусту. У меня нет эмоций", - написал Ляшенко.

Несколько дней назад власти Днепра пришли на помощь зоопарку Фельдман Экопарк и помогли эвакуировать из него крупных хищников. Зоопарк в Харькове подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам.

Владелец зоопарка Александр Фельдман рассказал, что вольеры крупных хищников оказались в опасности и буквально еще один обстрел и обезумевшие от страха тигры, львы и медведи могут вырваться на волю. Он добавил, что решить проблему оперативно невозможно, поэтому крупных хищников придется усыпить.

Однако в Днепре помогли спасти животных и известно, что тигры уже перебрались в более безопасное место в Днепре. Также новый дом получили львы и медведи.

А у тех, кто пока еще остается в Харькове – оккупанты украли еду.