Оккупанты украли еду для животных из зоопарка под Харьковом
Российские оккупанты обворовали знаменитый харьковский зверинец Фельдман Экопарк. Сообщается, что украдены продукты для животных.
Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко на своей странице в Facebook.
"Фельдман Экопарк находится в 300 метрах от вояк рф. Сегодня ночью они сперли у наших животных морковку, буряк и капусту. У меня нет эмоций", - написал Ляшенко.
Несколько дней назад власти Днепра пришли на помощь зоопарку Фельдман Экопарк и помогли эвакуировать из него крупных хищников. Зоопарк в Харькове подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам.
Владелец зоопарка Александр Фельдман рассказал, что вольеры крупных хищников оказались в опасности и буквально еще один обстрел и обезумевшие от страха тигры, львы и медведи могут вырваться на волю. Он добавил, что решить проблему оперативно невозможно, поэтому крупных хищников придется усыпить.
Однако в Днепре помогли спасти животных и известно, что тигры уже перебрались в более безопасное место в Днепре. Также новый дом получили львы и медведи.
А у тех, кто пока еще остается в Харькове – оккупанты украли еду.
Напомним, ранее мы писали о том, как переживают войну дикие животные в известном украинском парке природы.
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