ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вкрали їжу для тварин із зоопарку під Харковом

Новость на русском →
Харків, Субота 09 квітня 2022 19:37
Окупанти вкрали їжу для тварин із зоопарку під Харковом У Харкові окупанти вкрали їжу для тварин екопарку Фельдмана (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти обікрали знаменитий Харківський звіринець Фельдман Екопарк. Повідомляється, що вкрадені продукти для тварин.

Про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

"Фельдман Екопарк знаходиться в 300 метрах від вояк рф. Сьогодні вночі вони сперли у наших тварин морквину, буряк і капусту. У мене немає емоцій", - написав Ляшенко.

Кілька днів тому влада Дніпра прийшла на допомогу зоопарку Фельдман Екопарк і допомогла евакуювати з нього великих хижаків. Зоопарк у Харкові зазнав масованих обстрілів і бомбардувань.

Власник зоопарку Олександр Фельдман розповів, що вольєри великих хижаків опинилися в небезпеці та буквально ще один обстріл і знавіснілі від страху тигри, леви й ведмеді можуть вирватися на волю. Він додав, що розв'язати проблему оперативно неможливо, тому великих хижаків доведеться приспати.

Однак у Дніпрі допомогли врятувати тварин і відомо, що тигри вже перебралися в більш безпечне місце в Дніпрі. Також новий будинок отримали леви та ведмеді.

А у тих, хто поки ще залишається в Харкові - окупанти вкрали їжу.

Окупанти вкрали їжу для тварин із зоопарку під Харковом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як переживають війну дикі тварини у відомому українському парку природи.

А також ми розповідали про те, як рятують тварин під час війни в Києві.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
животные
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку