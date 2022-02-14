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Оккупанты третий год пытают "на подвале" женщину, которая защищала детей-сирот на Донбассе

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Понедельник 14 февраля 2022 11:00
Оккупанты третий год пытают "на подвале" женщину, которая защищала детей-сирот на Донбассе Людмила Гусейнова (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Украинка Людмила Гусейнова уже третий год находится в незаконном заключении в Донецком следственном изоляторе в так называемой "ДНР". И пророссийские боевики не собираются отпускать женщину, несмотря на ее возраст и то, что она занимается помощью детям-сиротам...

Об этом напомнила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

Что известно про Людмилу Гусейнову

До того, как оккупанты бросили Людмилу "на подвал", она жила во временно оккупированном Новоазовске Донецкой области, работала инженером по технике безопасности местной птицефабрики.

В 2014 году женщина основала Всеукраинское движение защиты прав детей, которые оказались в нечеловеческих условиях существования фактически на линии фронта.

На протяжении пяти лет вплоть до самого ареста она опекала детей-сирот и полусирот из оккупированного села Приморское.

Оккупанты третий год пытают &quot;на подвале&quot; женщину, которая защищала детей-сирот на Донбассе

Людмила вместе с детьми, о которых она заботилась до заключения (фото :facebook.com/olexandra.matviychuk)

"Людмила организовала регулярный сбор и доставку в села частным транспортом гуманитарной помощи для детей-сирот и полусирот из Новоазовского интерната, который Украина не успела эвакуировать. Силами добровольцев, которых объединила Людмила Гусейнова, в интернате создали библиотеку украинской литературы, приобрели компьютер, а каждый ребенок получал открытки из Киева, Харькова, Львова, Одессы", - рассказала Денисова.

Оккупанты третий год пытают &quot;на подвале&quot; женщину, которая защищала детей-сирот на Донбассе

Людмила вместе с детьми, о которых она заботилась до заключения (фото :facebook.com/olexandra.matviychuk)

16 октября 2019 года представители оккупационной "администрации" пришли к ней на работу, приказали быстро собраться, а потом отвезли домой.

Там боевиками был проведен "обыск", в результате которого "орки" изъяли всю технику и средства связи (телефоны, ноутбук, флешки).

Родные обо всем узнали со слов директора птицефабрики. Два месяца они вообще не знали, где находится Людмила.

Оккупанты третий год пытают &quot;на подвале&quot; женщину, которая защищала детей-сирот на Донбассе

Людмила Гусейнова (фото: facebook.com/olexandra.matviychuk)

Впоследствии выяснилось, что все это время Людмилу содержали в печально известной тюрьме "Изоляция", где издеваются над украинскими военными и мирными гражданами.

Там она подвергалась жестоким пыткам. Через 40 дней женщину перевели в СИЗО Донецка и обвинили в "шпионаже".

Оккупантов не останавливало то, что женщине 60 лет. По причине пережитого "на подвале", у нее осложнился хронический панкреатит и гипертония.

В последнее время испытывает сильные боли в левой руке, но никакая медицинская помощь ей не оказывается.

Питается украинка лишь тем, что передает сестра.

Отметим, что в камере на 30 человек Людмила единственная "политическая" среди женщин-криминальных рецидивисток...

Оккупанты третий год пытают &quot;на подвале&quot; женщину, которая защищала детей-сирот на Донбассе

Людмила Гусейнова (фото: facebook.com/denisovaombudsman)

Денисова отмечает, что действия, которые совершают российские оккупанты и пророссийские боевики по отношению к Гусейновой, являются "нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года".

Поэтому омбудсмен просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для возбуждения вопроса об освобождении из плена Гусейновой, которой, к слову, 9 декабря прошлого года присудили Национальную правозащитную премию.

Ранее ВСУ показали видео с танцующим военным, которое взорвало сеть.

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