Оккупанты спели "Пливе кача" на украинском. Ее нужно заблокировать прямо сейчас!

Российские оккупанты цинично поиздевались над украинской народной песней "Пливе кача", испоганив не только своим вариантом исполнения, но и сутью - "приурочив" к уничтожению и захвату Мариуполя, атаками его защитников.
Такую запись Акима Апачева с Дарьей Фрей, призывающих в произведении убивать украинцев, можно удалить с видеохостинга YouTube. Как это сделать - читайте ниже.
Рашисты на днях залили в сеть песню "Пливе кача", перепев на украинском языке и вставив свои речевки с транскрипцией, и в ролике добавили кадры о бойцах полка "Азов", держащих оборону на заводе "Азовсталь" вместе с гражданскими, и как их обстреливают и атакуют войска РФ.
Такое "произведение" - "Аким Апачев и Дарья Фрей - Пливе кача / Плывет утка / Akim Apachev & Daria Frey - Duck Swims" - сразу вызвало массу возмущений, разгневало украинцев. В сети стали появляться призывы как можно поскорее снести трек с YouTube.
Видео: рашисты на украинском языке поиздевались над песней "Пливе кача"
Также рекомендуют отправлять жалобы на нарушение авторских прав, а также в качестве авторов советуют указать нашу "Піккардійську Терцію" (хотя песня - украинская народная).
Шаг 1. В общей панели над видео открываем скрытую функцию "Пожаловаться" и жмем...
Шаг 2. Из предложенного перечня указанных претензий выбираем тот, который нас возмущает - в данном случае "Пропаганда терроризма"...
Шаг 3. Пишем конкретно жалобу (можно лаконично и по сути).
И еще - шаг 4. На сайте дистрибьютора можно оставить отзыв. К примеру как указанный ниже:
фото: скрин onerpm.com
Легендарная украинская народная песня была перепета множество раз и огромным количеством наших артистов.
Во время Революции Достоинства и после она звучала, когда чествовали героев Небесной сотни, и для многих сейчас ассоциируется именно с теми событиями.
Видео: исполнение на Майдане в Киеве в годовщину чествования памяти Героев Небесной сотни - 20 февраля 2015
А вот как пели артисты "Піккардійскої терції", на произведение под названием" Гей, пливе кача" также был снят неофициальный клип.
Видео: Піккардійська терція - Пливе кача (неофициальный клип)
Напомним, недавно в Киеве Михайловский собор заиграл колоколами "Ой, у лузі червона калина", и было опубликовано мощное видео.
Также сообщалось, что воин на Азовстали спел "Стефанию" под звуки взрывов.