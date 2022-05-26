Оккупанты спели "Пливе кача" на украинском. Ее нужно заблокировать прямо сейчас!

Рашисты на днях залили в сеть песню "Пливе кача", перепев на украинском языке и вставив свои речевки с транскрипцией, и в ролике добавили кадры о бойцах полка "Азов", держащих оборону на заводе "Азовсталь" вместе с гражданскими, и как их обстреливают и атакуют войска РФ.

Такое "произведение" - "Аким Апачев и Дарья Фрей - Пливе кача / Плывет утка / Akim Apachev & Daria Frey - Duck Swims" - сразу вызвало массу возмущений, разгневало украинцев. В сети стали появляться призывы как можно поскорее снести трек с YouTube.

Видео: рашисты на украинском языке поиздевались над песней "Пливе кача"

Также рекомендуют отправлять жалобы на нарушение авторских прав, а также в качестве авторов советуют указать нашу "Піккардійську Терцію" (хотя песня - украинская народная).

Как заблокировать видео оккупантов "Пливе кача": пошаговая инструкция

Шаг 1. В общей панели над видео открываем скрытую функцию "Пожаловаться" и жмем...

Шаг 2. Из предложенного перечня указанных претензий выбираем тот, который нас возмущает - в данном случае "Пропаганда терроризма"...

Шаг 3. Пишем конкретно жалобу (можно лаконично и по сути).

И еще - шаг 4. На сайте дистрибьютора можно оставить отзыв. К примеру как указанный ниже:

фото: скрин onerpm.com

Как на самом деле звучит наша "Пливе кача"

Легендарная украинская народная песня была перепета множество раз и огромным количеством наших артистов.

Во время Революции Достоинства и после она звучала, когда чествовали героев Небесной сотни, и для многих сейчас ассоциируется именно с теми событиями.

Видео: исполнение на Майдане в Киеве в годовщину чествования памяти Героев Небесной сотни - 20 февраля 2015

А вот как пели артисты "Піккардійскої терції", на произведение под названием" Гей, пливе кача" также был снят неофициальный клип.

Видео: Піккардійська терція - Пливе кача (неофициальный клип)