В РФ анонсировали запуск грузовых поездов по Крымскому мосту

Фото: Крымский мост (most.life)

Запуск планируют к началу лета

Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев заявил, что открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста запланировано на 1 июня 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, перевозиться по железной дороге будут в первую очередь топливо, стройматериалы, песок и щебень.

"Планируется 1 июня", - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что к лету планируется запуск поездов по Керченскому мосту из России в Феодосию и Евпаторию.

Ожидается, что весной 2020 года запустят прямые поезда между Севастополем и Москвой. С декабря запускается прямое сообщение между Севастополем и Санкт-Петербургом, остановка поезда в Москве будет технической. Прямой поезд до Москвы будет ходить из Симферополя.

Напомним, в сентября 2019 года Россия запустила по Крымскому мосту первый дизельный поезд.