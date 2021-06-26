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Оккупанты получили от ВСУ мощную ответку: "несете боль и смерть - ждите беды!" (Видео)

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Донбасс, Суббота 26 июня 2021 20:50
Оккупанты получили от ВСУ мощную ответку: "несете боль и смерть - ждите беды!" (Видео) Фото: украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Владимир Костырин

На Донбассе в зоне проведения ООС бойцы ВСУ в ответ на постоянные обстрелы оккупантов, в том числе из крупнокалиберного оружия, запрещенного минскими договоренностями, точными ударами разбили вражеские блиндажи и БМП.

Об этом рассказал народный депутат Юрий Мысягин в своем Facebook.

Также он опубликовал видео, снятое с беспилотника.

При этом политик не уточнил, где именно сняты эти кадры, но отметил, что боевикам были нанесены точные, ювелирные удары "в самый неожиданный момент" из-за регулярных обстрелов позиций сил ООС и систематических провокаций.

"Как видим, ни один "камень с неба" не ушел в "молоко". Все точно по блиндажам и окопам. И, как назло, БМП не успели хорошо припрятать. Днем ее частично вывели из строя, а ночью окончательно уничтожили. Зарево стояло яркое", - говорится в публикации.

Мысягин добавил, что только после подобного возмездия "приходит временная тишина".

"Когда систематически провоцируете и обстреливаете позиции ВСУ - ждите беды. Это не может продолжаться безнаказанно. Стреляете "запрещенными" боеприпасами. БМП под дырявой сеткой припрячете. Несете боль, или смерть - ждите беды! В один прекрасный момент прилетает жесткая ответка. Причем она прилетает, как и положено, в самый неожиданный момент и очень точна", - написал нардеп.

Видео: украинские военные уничтожили вражеские блиндажи и БМП на Донбассе

Напомним, 26 июня на фронте на Донбассе погиб боец ВСУ Андрей Гонар, который получил смертельное ранение в районе поселка Пески, где боевики трижды обстреляли позиции украинских военных из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Также сообщалось, что перед этим боевики на Донбассе обстреляли школу-интернат из минометов.

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Вооруженные силы Украины Донбасс обстрел украинские военные ООС
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