Оккупанты на Донбассе обстреляли территорию и здание школы-интерната

На Донбассе в течение 23-24 июня были зафиксированы грубые нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков. Во время обстрелов, вооруженные формирования РФ повредили территорию и здание школы-интерната имени Макаренко.

Об этом пишет пресс-служба операции Объединенных сил.

Как отмечается на странице ООС, 23 июня, около в 19.15 боевики осуществляли обстрел из минометов калибра 120 мм с территории оккупированной Ясиноватой. В частности, в 19:30 был зафиксирован обстрел минометами калибра 82 мм с территории населенного пункта Каштановое.

В первой половине дня 24 июня, по данным ООС, вооруженные формирования РФ три раза открыли огонь по украинским военнослужащим неподалеку от Марьинки и Красногоровки.

"При этом российско-оккупационные войска выпустили 26 снарядов из пушки МТ-12 калибра 100 мм", - сообщает пресс-служба.

В результате обстрелов артиллерийским оружием, в Марьинке были повреждены территория и здание бывшей школы-интерната имени Макаренко.