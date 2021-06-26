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Окупанти отримали від ЗСУ потужну відповідь: "несете біль і смерть - чекайте біди!" (Відео)

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Донбас, Субота 26 червня 2021 20:50
Окупанти отримали від ЗСУ потужну відповідь: "несете біль і смерть - чекайте біди!" (Відео) Фото: український військовий (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Володимир Костирін

На Донбасі в зоні проведення ООС бійці ЗСУ у відповідь на постійні обстріли окупантів, у тому числі з великокаліберної зброї, забороненої мінськими домовленостями, точними ударами розбили ворожі бліндажі та БМП.

Про це розповів народний депутат Юрій Мисягін у своєму Facebook.

Також він опублікував відео, зняте з безпілотника.

При цьому політик не уточнив, де саме зняті ці кадри, але зазначив, що бойовикам були нанесені точні, ювелірні удари "в найнесподіваніший момент" через регулярні обстріли позицій сил ООС і систематичні провокації.

"Як бачимо, жоден "камінь з неба" не пішов у "молоко". Все точно по бліндажах і окопах. І, як на зло, БМП не встигли добре приховати. Вдень її частково вивели з ладу, а вночі остаточно знищили. Заграва стояла яскрава", - йдеться в публікації.

Мисягін додав, що тільки після подібної відплати "приходить тимчасова тиша".

"Коли систематично провокуєте та обстрілюєте позиції ЗСУ - чекайте біди. Це не може тривати безкарно. Стріляєте "забороненими" боєприпасами. БМП під дірявою сіткою сховаєте. Несете біль, або смерть - чекайте біди! В один прекрасний момент прилітає жорстка відповідь. Причому вона прилітає, як і має бути, в найнесподіваніший момент і дуже точна", - написав нардеп.

Відео: українські військові знищили ворожі бліндажі та БМП на Донбасі

Нагадаємо, 26 червня на фронті на Донбасі загинув боєць ЗСУ Андрій Гонар, який отримав смертельне поранення в районі селища Піски, де бойовики тричі обстріляли позиції українських військових з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Також повідомлялося, що перед цим бойовики на Донбасі обстріляли школу-інтернат з мінометів.

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