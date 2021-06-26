ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно имя воина ВСУ, который сегодня погиб на фронте: фото героя

Новина українською →
Донецкая область, Суббота 26 июня 2021 10:01
Стало известно имя воина ВСУ, который сегодня погиб на фронте: фото героя Коллаж РБК-Украина: на Донбассе погиб воин ВСУ
Автор: Владимир Костырин

На Донбассе погиб от вражеских обстрелов боец ВСУ, старший солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады Андрей Гонар, который получил фатальное ранение в районе поселка Пески в зоне проведения ООС.

Об этом 26 июня говорится в сообщении 58 омбр ВСУ имени гетмана Ивана Выговского на странице в Facebook.

Андрей Николаевич родился 17 ноября 1971 года, был из Кривого Рога. В бригаде служил с июня 2019-го. Был старшим водителем мотопехотной роты.

Причиной гибели 49-летнего бойца стало осколочное ранение, которое он получил во время несения службы на позиции из-за обстрелов оккупантов.

По данным пресс-центра ООС, боевики трижды обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Пески из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"26 июня он отошел к воинству небесному и останется в нашей памяти навсегда. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины. Светлая и вечная память Герою!" - написали побратимы воина.

Стало известно имя воина ВСУ, который сегодня погиб на фронте: фото героя

На Донбассе погиб военный ВСУ Андрей Гонар (фото: facebook.com/58OMPBr)

В сети скорбят о гибели воина, который отдал жизнь на фронте, стоя на защите Украины от оккупантов.

  • Светлая и вечная память славному сыну Украины! Царство небесное! Искренние соболезнования родным!
  • Вечная память Герою!
  • Покойся с миром герой Украины. Царство небесное и вечный покой тебе. Искренние соболезнования родным и близким.
  • Светлая память...

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли школу-интернат из минометов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс погибли военные ООС
LITE
Синоптики предупредили о серьезных погодных "фокусах" на выходных: где ждать ненастье
Синоптики предупредили о серьезных погодных "фокусах" на выходных: где ждать ненастье