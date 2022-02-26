UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты планируют химатаку в Донецке, раздают противогазы, - СБУ

Автор: Светлана Мащенко

В Донецке оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. По разведданным, они намерены совершить диверсию - химическую атаку, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом сообщили в СБУ

"Имеем разведывательную информацию из временно оккупированного Донецка. Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации, подрыва промышленных емкостей с химическими веществами", - говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, в этой диверсии в отношении мирного населения планируют обвинить украинских военных.

"Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам. Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!" - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что флот РФ объявил "контртеррористическую операцию" в украинских водах Черного моря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк