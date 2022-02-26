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Окупанти планують хіматаку в Донецьку, роздають протигази, - СБУ

Автор: Світлана Мащенко

В Донецьку окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. За розвідданими, вони мають намір вчинити диверсію - хімічну атаку, аби звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомили в СБУ

"Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації - підриву промислових ємностей з хімічними речовинами", - говориться в повідомленні.

За даними Служби безпеки, у цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових.

"Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів. Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!" - додали у відомстві.

Раніше ми писали, що флот РФ оголосив "контртерористичну операцію" в українських водах Чорного моря.

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Донецьк