Окупанти перейменували Луганськ у Ворошиловград: фото документа

Окупанти вирішили перейменувати Луганськ (Колаж РБК-Україна)

Террористы "ЛНР" прийняли рішення перейменувати Луганськ

Голова "ЛНР" Леонід Пасічник підписав указ, яким перейменував Луганськ у Ворошиловград. Документ на своїй сторінці в Facebook опублікував український журналіст Андрій Діхтяренко.

В указі наголошується, що нова назва "місто Ворошиловград" буде використовуватися разом з найменуванням "місто Луганськ" при проведенні заходів, пов'язаних з "Великою Вітчизняною війною".

В документі перераховані дати, до якою буде застосовуватися нова назва міста.

"9 травня – День Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

22 червня – День пам'яті і скорботи – день початку Великої Вітчизняної війни.

14 лютого – День визволення Луганська (Ворошиловграда) від німецько-фашистських загарбників", - сказано у документі.

Відзначимо, що росіяни не мають ніякого відношення до основи Луганська. Першими, хто наважився заселити Донський степ, стали сербські гусари, які присягнули на вірність імператриці Єлизаветі Петрівні. У 1753-1755 роках за урядовим дозволом до них приєднуються сім'ї хорватів, молдаван і болгар.

Документ про перейменування Луганська (Facebook)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області судитимуть організатора референдуму про створення так званої "ЛНР". Мешканка міста Гірське будучи членом так званої "дільничної виборчої комісії" формувала списки виборців, видавала "бюлетені", контролювала процес і порядок голосування.