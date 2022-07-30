Окупанти зганьбилися розмінуванням території за допомогою пляшки: відео "новітніх технологій"

Російські окупанти вкотре показали світові "нанотехнології" своєї армії. Коли сапери України мають все необхідне для безпечного процесу роботи, то росіяни розміновують територію за допомогою пластикової пляшки.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Третя сила" .

Також опублікували відео, яке в мережу виклали самі окупанти.

На ролику видно, як російський сапер намагається розмінувати територію обрізаною пляшкою, привʼязаною до звичайної палиці. Також на ньому практично немає спеціалізованого одягу, який би міг його врятувати у випадку вибуху.

Тому це відео ще раз доводить, що російських військових кинули на війну, як "гарматне м'ясо" без спеціальної техніки та спорядження.