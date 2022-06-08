Оккупанты зазывают на курорты возле разрушенного Мариуполя (фото)

Несмотря на запрет въезда, местные жители предлагают "доступ до моря" и жилье в частном секторе.

Есть условия и получше:

Фото: t.me/sedovo

Седово находится неподалеку от разрушенного Мариуполя:

Скриншот: map.edopomoga.gov.ua

Город закрыли, но "элиту" пускают

Интересно, что объявления о сдаче жилья для курортников и далее всплывают в местных Telegram-каналах, хотя город официально и закрыли с 1 июня по 1 июля.

Причина тому, якобы из-за трудностей с организацией регистрации въезжающих на блокпосту (именно так, въезд в ДНРовский курорт был по пропускам и раньше).

"Личный состав, который занимался этой работой в прошлые годы, сейчас задействован на Мариупольском направлении. Для проведения мероприятий по фильтрации граждан с "освобожденных территорий", - сообщили в местном паблике.

Впрочем, как пишут в сети "самок ментов" погреться на пляже все же пускают.

В сети шутят, что для россиян отдых, когда рядом всплывают трупы - в пределах нормы.

Хотя для любого адекватного человека загорать на пляже в зоне боевых действий - нонсенс.

А вот так пляж Седово выглядел еще год - два назад:

Фото: facebook.com