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Оккупанты зазывают на курорты возле разрушенного Мариуполя (фото)

Коллаж РБК-Украина: Оккупанты объявили о начале курортного сезона возле разрушенного Мариуполя
Автор: Светлана Мащенко

Курорт Седово, который считается "единственным курортом ДНР", продолжает зазывать отдыхающих, несмотря на то, что находится он совсем недалеко от разрушенного Мариуполя. Недавно поселок и вовсе закрыли, так как тех, кто работал на КПП курорта, забрали на войну, но "элиту" все равно пускают.

Читайте в материале ниже, что там сейчас происходит.

Несмотря на запрет въезда, местные жители предлагают "доступ до моря" и жилье в частном секторе.

Есть условия и получше:

Фото: t.me/sedovo

Седово находится неподалеку от разрушенного Мариуполя:

Скриншот: map.edopomoga.gov.ua

Город закрыли, но "элиту" пускают

Интересно, что объявления о сдаче жилья для курортников и далее всплывают в местных Telegram-каналах, хотя город официально и закрыли с 1 июня по 1 июля.

Причина тому, якобы из-за трудностей с организацией регистрации въезжающих на блокпосту (именно так, въезд в ДНРовский курорт был по пропускам и раньше).

"Личный состав, который занимался этой работой в прошлые годы, сейчас задействован на Мариупольском направлении. Для проведения мероприятий по фильтрации граждан с "освобожденных территорий", - сообщили в местном паблике.

Впрочем, как пишут в сети "самок ментов" погреться на пляже все же пускают.

В сети шутят, что для россиян отдых, когда рядом всплывают трупы - в пределах нормы.

Хотя для любого адекватного человека загорать на пляже в зоне боевых действий - нонсенс.

А вот так пляж Седово выглядел еще год - два назад:

Фото: facebook.com

Ранее мы писали, что оккупанты намерены на руинах Мариуполя обустроить "курорт".

Также сообщалось, что будет с курортным сезоном в Одессе и области.

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