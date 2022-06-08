Оккупанты зазывают на курорты возле разрушенного Мариуполя (фото)

Курорт Седово, который считается "единственным курортом ДНР", продолжает зазывать отдыхающих, несмотря на то, что находится он совсем недалеко от разрушенного Мариуполя. Недавно поселок и вовсе закрыли, так как тех, кто работал на КПП курорта, забрали на войну, но "элиту" все равно пускают.
Читайте в материале ниже, что там сейчас происходит.
Несмотря на запрет въезда, местные жители предлагают "доступ до моря" и жилье в частном секторе.
Есть условия и получше:
Фото: t.me/sedovo
Седово находится неподалеку от разрушенного Мариуполя:
Скриншот: map.edopomoga.gov.ua
Интересно, что объявления о сдаче жилья для курортников и далее всплывают в местных Telegram-каналах, хотя город официально и закрыли с 1 июня по 1 июля.
Причина тому, якобы из-за трудностей с организацией регистрации въезжающих на блокпосту (именно так, въезд в ДНРовский курорт был по пропускам и раньше).
"Личный состав, который занимался этой работой в прошлые годы, сейчас задействован на Мариупольском направлении. Для проведения мероприятий по фильтрации граждан с "освобожденных территорий", - сообщили в местном паблике.
Впрочем, как пишут в сети "самок ментов" погреться на пляже все же пускают.
В сети шутят, что для россиян отдых, когда рядом всплывают трупы - в пределах нормы.
Хотя для любого адекватного человека загорать на пляже в зоне боевых действий - нонсенс.
А вот так пляж Седово выглядел еще год - два назад:
Фото: facebook.com
Ранее мы писали, что оккупанты намерены на руинах Мариуполя обустроить "курорт".
Также сообщалось, что будет с курортным сезоном в Одессе и области.