RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)

Колаж РБК-Україна: окупанти оголосили про початок курортного сезону біля зруйнованого Маріуполя
Автор: Світлана Мащенко

Курорт Сєдово, що який вважається "єдиним курортом ДНР", продовжує зазивати відпочиваючих, незважаючи на те, що знаходиться він зовсім недалеко від зруйнованого Маріуполя. Нещодавно селище і зовсім закрили, так як тих, хто працював на КПП курорту, забрали на війну, але "еліту" все одно пускають.

Читайте в матеріалі нижче, що там зараз відбувається.

Незважаючи на заборону в'їзду, місцеві жителі пропонують "доступ до моря" і житло в приватному секторі.

Є умови і краще:

Фото: t.me/sedovo

Сєдово знаходиться неподалік від зруйнованого Маріуполя:

Скріншот: map.edopomoga.gov.ua

Місто закрили, але "еліту" пускають

Цікаво, що оголошення про здачу житла для курортників і далі спливають в місцевих Telegram-каналах, хоча місто офіційно і закрили з 1 червня по 1 липня.

Причина тому, нібито через труднощі з організацією реєстрації в'їзду на блокпосту (саме так, в'їзд в "ДНРівський" курорт був за перепустками і раніше).

"Особовий склад, який займався цією роботою в минулі роки, зараз задіяний на Маріупольському напрямку. Для проведення заходів з фільтрації громадян з "звільнених територій", - повідомили в місцевому пабліку.

Втім, як пишуть в мережі "самок ментів" погрітися на пляжі все ж пускають.

У мережі жартують, що для росіян відпочинок, коли поруч спливають трупи - в межах норми.

Хоча для будь-якої адекватної людини засмагати на пляжі в зоні бойових дій - нонсенс.

А ось так пляж Сєдово виглядав ще рік-два тому:

Фото: facebook.com

Раніше ми писали, що окупанти мають намір на руїнах Маріуполя облаштувати "курорт".

Також повідомлялося, що буде з курортним сезоном в Одесі та області.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНРкурорты