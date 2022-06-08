Окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя (фото)

Незважаючи на заборону в'їзду, місцеві жителі пропонують "доступ до моря" і житло в приватному секторі.

Є умови і краще:

Фото: t.me/sedovo

Сєдово знаходиться неподалік від зруйнованого Маріуполя:

Скріншот: map.edopomoga.gov.ua

Місто закрили, але "еліту" пускають

Цікаво, що оголошення про здачу житла для курортників і далі спливають в місцевих Telegram-каналах, хоча місто офіційно і закрили з 1 червня по 1 липня.

Причина тому, нібито через труднощі з організацією реєстрації в'їзду на блокпосту (саме так, в'їзд в "ДНРівський" курорт був за перепустками і раніше).

"Особовий склад, який займався цією роботою в минулі роки, зараз задіяний на Маріупольському напрямку. Для проведення заходів з фільтрації громадян з "звільнених територій", - повідомили в місцевому пабліку.

Втім, як пишуть в мережі "самок ментів" погрітися на пляжі все ж пускають.

У мережі жартують, що для росіян відпочинок, коли поруч спливають трупи - в межах норми.

Хоча для будь-якої адекватної людини засмагати на пляжі в зоні бойових дій - нонсенс.

А ось так пляж Сєдово виглядав ще рік-два тому:

Фото: facebook.com